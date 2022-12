Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Ståle Solbakken er skræmt.

Derfor leverer den tidligere FCK-træner nu en sønderrivende kritik af den legendariske fodboldtræner Arsène Wenger.

For mens Solbakken har været yderst kritisk over for FIFA og VM-slutrunden i Qatar, har Wenger været anderledes ukritisk.

»Det er skræmmende med alle de mennesker, vi har set op til i fodboldverdenen,« siger den norske landstræner i TV 2 Norges VM-studie.

73-årige Arsène Wenger er genstand for massiv kritik fra Ståle Solbakken. Foto: MATTHEW CHILDS Vis mere 73-årige Arsène Wenger er genstand for massiv kritik fra Ståle Solbakken. Foto: MATTHEW CHILDS

»Jeg gyser, når jeg ser, at verdens mest intelligente mand, Arsène Wenger, som man har set op til i alle disse år, på en måde er blevet hjernevasket og kommer med de dummeste udtalelser,« fortsætter han sin heftige kritik.

Den legendariske franskmand, der i mere end to årtier stod i spidsen for Arsenal, har været fortaler for VM hvert andet år og den meget omdiskuterede udvidelse af VM til 48 hold fra 2026, der er FIFA-præsident Gianni Infantinos helt store sag.

Solbakken frygter, at problemerne i toppen af fodboldverdenen bliver værre og værre i fremtiden.

»Jeg er bange for, at den polarisering, der nu er ved at ske, kun bliver værre og værre.«