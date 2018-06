Mandag bliver en stor dag for de 23 danske fodboldspillere og hele staben omkring det danske fodboldlandshold, når de sætter sig på et fly til Rusland for at spiller VM.

Ovenpå lørdagens testkamp og 2-0-sejr over en af de andre VM-deltagere, Mexico, står den på en fridag.

For de fleste spillere er det en sidste chance for at hygge om familier eller kærester og få sagt pænt farvel inden, der venter minimum 15 dage i det russiske. Eksempelvis skal Christian Eriksen nok bruge det meste af dagen på sin nye søn.

For Yussuf Poulsen er sagen lidt anderledes. Danmarks højre kant åbnede scoringen mod Mexico med et drøn af et venstrehug, men søndag drønes der et smut til tandlægen.

»Jeg har bøjle på og er halvvejs med det. Der er sådan nogle dutter, der skal files af. Det skal jeg bruge fridagen på,« sagde Yussuf Poulsen efter lørdagens landskamp, hvor han også afslørede, at han skal fejre sin kommende fødselsdag med familien. Han har fødselsdag 15. juni - dagen før Danmarks vigtige åbningskamp mod Peru.

Fakta Danmarks VM-program Danmark-Peru, 16. juni i Saransk

16. juni i Saransk Danmark-Australien, 21. juni i Samara

21. juni i Samara Danmark-Frankrig, 26. juni i Moskva

Den danske offensivspiller scorede et syvtal af B.T.s udsendte reportere, hvor én spiller lå til dumpekarakter efter test-kampen.

Yussuf Poulsen leverede en indsats, der i store dele af kampen var bedre rent defensivt end offensivt, inden han så smaskede et langskud ind i det 71. minut.

Poulsen blev skiftet ud godt 10 minutter senere, efter at havde fået en del skrub undervejs i kampen og tog sig til benene mod slutningen efter et sammenstød med en modspiller. Han så dog ud til at være ved godt mod og gav et beroligende 'jeg er okay' til landstræneren, da han blev skiftet ud.