Spillerforeningen her i Danmark bakker op om, at det tyske fodboldforbund, DFB, trækker FIFA i retten på grund af forbuddet mod det regnbuefarvede anførerbind.

Det meddeler Michael Sahl, der er formand for Spillerforeningen.

»Vi synes, at det er fint, at det tyske forbund forfølger sagen, så det bakker vi op om,« siger han.

Samlet havde Danmark, Tyskland, Wales, Holland, Belgien, England, Frankrig og Schweiz planer om, at anføreren skulle spille med det regnbuefarvede anførerbind.

Men da FIFA har indikeret, at det kan have sportslige konsekvenser i form af en advarsel til anføreren, så besluttede alle otte lande at droppe det.

Ifølge det tyske medie Bild vil DFB have sagen for den internationale sportsdomstol, CAS, der under VM har oprettet muligheden for hurtige afgørelser på op til 48 timer.

»FIFA har forbudt os at vise et symbol på diversitet, og kombinerede det med massive trusler om sportslige sanktioner. DFB vil undersøge, om denne aktion fra FIFA er lovlig,« siger DFBs talsperson Steffen Simon til Bild.

Og det er Spillerforeningen enig i skal forsøges.

»Vi kan ikke få øje på lovhjemlen som gør at anførerne skal have gult kort fra start, og vi bryder os ikke om den måde FIFA udøver deres magt på overfor spillere og forbund,« siger Michael Sahl.

Han slår fast, at det må være op til Dansk Boldspil-Union (DBU) at beslutte, om de også hiver FIFA i retten.

DBU holder onsdag klokken 12 pressemøde i Qatar, hvor B.T. vil være tilstede. Følg det live på bt.dk.