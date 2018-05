København. Hos Spillerforeningen glæder man sig over, at Perus dopingdømte Paolo Guerrero alligevel får lov at deltage ved VM-slutrunden i Rusland.

Direktør Mads Øland slår dog fast, at man kun er halvvejs i forhold til spillerens situation.

- Vi er kun halvvejs i mål. Vi mener fortsat, at Paolo Guerrero skal frikendes. Flere instanser har slået fast, at stoffet ubevidst er kommet i Guerreros krop via en kop te.

- Det er ikke et præstationsfremmende stof, og vi mener, at straffen på 14 måneder er helt ude af proportioner. Der skal justeres på CAS' og WADAs regelsæt.

- Det viser denne sag og i øvrigt mange andre sager helt tydeligt, siger Mads Øland i en pressemeddelelse.

Torsdag afgjorde en schweizisk domstol, at Paolo Guerrero får lov at deltage ved VM, da spillerens 14 måneder lange karantæne blev sat på standby under VM.

Den midlertidige ophævelse af karantænen gælder, mens domstolen tager stilling til Paolo Guerreros seneste ankesag.

Angriberen blev i fjor testet positiv for kokain i forbindelse med en VM-kvalifikationskamp mellem Peru og Argentina.

Først blev han idømt et års karantæne af Det Internationale Fodboldforbund (Fifa).

En appelinstans i Fifa halverede senere karantænen, men Den Internationale Sportsdomstol (CAS) forhøjede karantænen igen til 14 måneder tidligere i maj efter endnu en appelsag.

Det Peruanske Fodboldforbund appellerede CAS-kendelsen til domstolen i Schweiz, hvor CAS har hjemme.

Peru-stjernen har forklaret, at den positive test skyldtes, at han havde drukket en te indeholdende kokablade.

Danmark møder Peru ved VM, og senest gik Spillerforeningen ind i sagen.

I et brev fra Den Internationale Spillerforening, Fifpro, til Fifa opfordrede Simon Kjær samt anførerne for Frankrig og Australien, som også er i Danmarks VM-gruppe, til at lade Guerrero spille VM.

Støtten affødte kritik fra blandt andre Anti Doping Danmark-direktør Michael Ask, der mente, at det var forkert af Kjær og de andre anførere at underkende retssystemet.

/ritzau/