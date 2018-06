Tusindvis af danskere tunede lørdag aften ind på tv'et for at se Danmark mod Mexico, men for en ganske betydelig portion af seerene har det formentligt været en besværlig oplevelse.

For da de to landshold gik på banen i deres henholdsvis røde og grønne trøjer, stod det klart for mange, at det ville blive en svær kampe at følge.

En af dem var Søren Duedahl Høyer fra Odense. Han så kampen med nogle venner, der gav ham en smule røg, da han pointerede, at han på grund af sin farveblindhed havde svært ved at se forskel på de to hold.

»Når spillet går hurtigt, eller når der er det store overbliksbillede, så flyder det sammen for mig. Når der bliver zoomet ind, kan jeg godt se forskel,« fortæller Søren Duedahl Høyer.

Som mørke solbriller

Når man spørger odenseaneren om, hvad det helt præcist er, han ser på skærmen, er det svært at forklare.

»Jeg har hørt, at hvis du tager et par meget mørke solbriller på og ser kampen, så skulle det være sådan, det føles,« fortæller han.

Og det er faktisk et problem for mange. Cirka otte procent af alle mænd er ramt af farveblindhed, som er en genfejl, mens omkring 0,4 procent er kvinder er ramt. Det svarer til cirka 200.000 mænd og 10.000 kvinder.

»Det sker jo desværre til fodboldkampe og slutrunder, at der er problemer med trøjerne. Det er jo ikke rart for sådan nogen som mig,« siger Søren Duedahl Høyer.

Holder øje med strømperne

En af B.T.s journalister, der også er rød/grøn-farveblind, måtte tage alternative midler i brug for at følge med i kampen. For ham handlede det om at holde øje med frisurerne, hvor mexicanerne umiddelbart havde mørkere hår, mens gæsternes shorts umiddelbart også var længere en danskernes.

Det kan Søren Duedahl Høyer nikke genkendende til.

»Jeg kan forsøge at hold øje med strømperne. De spillede i samme farve shorts, og trøjerne havde nærmest samme dybde i deres røde og grønne farve, så det flød bare sammen,« fortæller han.

Han synes, det er ærgerligt, at det overhovedet er et tema, at det kan blive et problem med trøjevalg.

»Alle hold har jo to eller endda tre dragter. Jeg synes, det er mærkeligt, at man vælger at spille med trøjer, hvor det kan blive aktuelt, og at FIFA har det for øje, når de afvikler slutrunder,« fortæller Søren Duedahl Høyer.

Da der var VM i Sydafrika var der også kampe, hvor han havde det svært. Til gengæld er det noget, UEFA har haft på dagsordene hos dem i klubturneringerne. Her har man samarbejdet med en international organisation for farveblindhed om nogle retningslinjer for, hvordan dragterne bør sættes op mod hinanden.

Søren Duedahl Høyer husker i stedet tilbage til VM i USA i 1994, hvor han husker, at der ingen problemer var.

»Jeg ved ikke, om de havde lavet regler for det, men der var i hvert fald altid forskel på nuancerne. Hvis det ene hold spillede i en meget lys trøje, spillede det andet hold i en mørk trøje eller havde en stribe på, så det bare aldrig var problemer,« fortæller han.