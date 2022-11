Lyt til artiklen

Det var sensationelt, da Japan vendte et truende nederlag til en 2-1-sejr mod selveste Tyskland.

VM-favoritterne får da også en hård medfart i hjemlandet, der er helt uforstående over for, hvordan et sådan stjernespækket mandskab kan smide en sikker sejr på gulvet.

Det er nemlig første gang i 28 år, at Tyskland taber en VM-kamp, når de har scoret det første mål i kampen.

»Fiasko-start for Tyskland!« lyder overskriften i den store tyske avis Bild, der ikke holder den enorme skuffelse tilbage i det efterfølgende skriv om kampen.

»Landsholdet gjorte sig selv til grin i VM-åbneren med et 1-2-nederlag til outsiderne Japan,« skriver Bild videre og minder læserne om Tysklands lignende fiasko ved VM i Rusland, hvor de tabte med 1-0 til Mexico i åbningskampen ved den slutrunde.

Welt kalder det en »skam for Tyskland« og revser deres offensiv, hvor de specifik langer ud efter Kai Havertz, der som offensivspiller ikke engang gad at skyde på mål.

ARD skriver, at Tyskland aldrig kom sig efter det chok det var, da japanerne bragte sig foran 2-1, hvor de langer ud efter landstræner Hansi Flick, som de mener ændrede alt for sent rent taktisk og ikke gjorde nok for at ændre kampbilledet.

Hansi Flick var da også selv yderst kritisk over tyskernes måde at smide sejren på.

»Det er brutalt skuffende. Japan slog os klart i dag med hensyn til effektivitet. De individuelle fejl, vi lavede, må simpelthen ikke ske,« sagde den tyske landstræner efter kampen.