Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Der er brev.

Skrivelsen er stilet til en af sportsverdens mest elskede personligheder, nemlig David Beckham, og afsenderen har et meget klart budskab til ham: Drop den varme Qatar-tale og brug din stemme til gøre noget ved uretfærdigheden.

Ophavsmanden til det åbne brev er Dr Nas Mohamed, der tidligere i år stod frem som den første homoseksuelle mand fra Qatar, hvor den seksualitet er forbudt. Det fortæller flere britiske medier, heriblandt The Independent.

Det er en sønderlemmende kritik, han lancerer mod den tidligere anfører for det engelske fodboldlandshold.

Beckham på besøg i Qatar - her ved siden af FIFA-præsident Gianni Infantino. Foto: Ammar Abd RABBO Vis mere Beckham på besøg i Qatar - her ved siden af FIFA-præsident Gianni Infantino. Foto: Ammar Abd RABBO

»Du udsletter håbet for LGBT-samfundet i Qatar,« skriver lægen.

»Du møder op, tager pengene og kigger den anden vej. Derudover sender du et signal om, at der ikke er en reel chance for, at vi kan slippe for undertrykkelse og leve frit. »

»Du hvidvasker den undetrykkelse, som LGBT-samfundet lever under, men det fjerner ikke smerter for dem.«

Og så spørger han:

»Hvis David Beckham mener, at Qatar er perfekt, hvor slemt kan det så egentlig være?«

Han understreger, at LGBT+-personer lever i konstant fare for at blive socialt udstødt, tiltag for at omvende deres seksualitet og endda æresdrab.

»Jeg beder dig, (Beckham, red.) om at bruge din platform og hæve stemmen og fortælle, at vi ikke er okay.«

Beckham har selv deltaget i flere VM-slutrunder for England, men ved dette VM er han kaldt ind som galleonsfigur for den kontroversielle turnering i Qatar.

Beckham står side om side med PSG's magtfulde præsident Nasser al-Khalaifi, der selv har masser af Qatar-penge. Foto: KARIM JAAAFAR Vis mere Beckham står side om side med PSG's magtfulde præsident Nasser al-Khalaifi, der selv har masser af Qatar-penge. Foto: KARIM JAAAFAR

Senest har han optrådt i en reklame, hvor han på motorcykel besøger madmarkeder og museer, og så var han også Aspire-akademiet, som er kendt for at samle meget unge fodboldspillere ind fra hele verden.

Independent har talt med flere homoseksuelle i Qatar, men de er bange for at stå frem og tale om sagen.

Desuden har avisen bedt Beckham om en kommentar, men en repræsentant for superstjernen har ladet mediet videt, at der ikke er noget at komme efter.