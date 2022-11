Lyt til artiklen

Det er ikke hverdagskost ved VM, at landstrænerne bliver rørt ved pressemøderne.

Men torsdag var en undtagelse.

For ved Hollands pressemøde skulle landstræneren, Louis van Gaal, pludselig tage stilling til en sand kærlighedserklæring fra en senegalesisk journalist. Det skriver Dagbladet.

»Jeg er en ung journalist, og jeg har ikke nogen spørgsmål til dig. Jeg vil bare benytte lejligheden til at sige, at jeg er stor fan af dig – også selvom du er skyld i, at vi tabte den første kamp,« lød det fra journalisten.

Louis van Gaal (tv.) og Denzel Dumfries fik et smil på læben, da de hørte journalistens ros til landstræneren. Foto: ALBERTO PIZZOLI Vis mere Louis van Gaal (tv.) og Denzel Dumfries fik et smil på læben, da de hørte journalistens ros til landstræneren. Foto: ALBERTO PIZZOLI

Med ét bredte der sig et stort spil på van Gaal og den hollandske Inter-spiller Denzel Dumfries' læber.

»Jeg vil give dig et kram. Du får et stort kram senere. Jeg synes, det er flot, at du siger det. Det er ikke ofte, at folk siger det til mig. Du skal have et stort kram,« svarede en rørt landstræner.

Du kan se hele situationen øverst i artiklen.

Og et kram, det fik journalisten fra Senegal, da pressemødet forud for Hollands næste VM-kamp, var slut.

Holland og Louis van Gaal havde ellers slået netop Senegal med 2-0, ved de to nationers første kamp ved slutrunden i Qatar.

Det afholdt dog ikke journalisten fra at rose van Gaal, som dermed kunne få en kort pause fra de mange spørgsmål om Tysklands markering før kampen mod Japan.

Her havde tyskerne holdt sig for munden, da de stillede op til et holdbillede, men den markering ønskede den hollandske landstræner ikke at kommentere yderligere på.

Anderledes var det dog, da den senegalesiske journalist fik ordet.

Holland spiller fredag sin anden kamp ved VM, hvor de møder Ecuador.