Det er ved at være tid igen.

Tid til, at en jublende og hujende overbo spolerer din spontane lykkerus, fordi han 40 sekunder før dig har set Joakim Mæhle yderside-krølle klatten i kassen mod Tunesien. Samtidig sidder du fuldstændig uvidende og glor på dit VM-stream, hvor Kasper Schmeichel er ved at gøre klar til at sætte bolden i spil fra et målspark.

Problemet er klart: Du streamer kampen, mens din overbo ser med via antennestik - og han er langt foran.

De forsinkelser - og de frustrerende afslørende momenter - er et velkendt problem for streamingudbydere- og -seere.

Det er med at lukke vinduerne og slå notifikationerne fra, hvis du streamer de danske kampe. For der er forsinkelser på op til 40 sekunder i forhold til TV-signalet. Foto: Mads Claus Rasmussen

B.T. har foretaget en rundspørge hos VM-rettighedshaverne DR og TV 2 samt Nuuday, der er selskabet bag den store TV- og streaming-udbyder Yousee, og her viser sig markante forskelle på den forsinkelse, brugerne oplever.

På DR's streamingtjeneste DR TV er der en forsinkelse på godt 10 sekunder, hos Nuuday svinger det fra 6-7 sekunder til op mod 40 sekunder, og hos TV 2 lyder svaret, at 'det er svært sige præcist'. Ifølge flatpanels.dk's seneste måling kan TV 2 Plays streaming være forsinket i op til 40 sekunder.

Og selv om DR, TV 2 og Nuuday alle kæmper for at komme forsinkelserne til livs, så går der nok lidt, før du kan streame VM uden at skulle få smadret festen.

Det kræver nemlig en ganske kompliceret teknologisk udvikling for at få forsinkelsen på live-streaming så tæt på nul som muligt.

Her er udbydernes svar DR TV's produktchef Troels Hauch Tornmark: Vores forsinkelse på 10 sekunder er den samme, som vi havde under sidste års EM. Men frem mod VM har vi arbejdet med stabiliteten på signalet på DR TV, som vil være stærkt forbedret.

Vores forsinkelse på 10 sekunder er den samme, som vi havde under sidste års EM. Men frem mod VM har vi arbejdet med stabiliteten på signalet på DR TV, som vil være stærkt forbedret. Nuudays mediedirektør Kim Poul Christensen: Der er forskel på platformene, som vores streaming-kunder bruger, og det har indflydelse på forsinkelsen. Der er mellem 6-7 sekunder til de omkring 38 sekunder på de værste. Størstedelen har omkring 20 sekunder. Lige nu kigger på særdeles spændende løsninger, der kan bringe forsinkelsen langt ned - men det er ikke en simpel opgave.

Der er forskel på platformene, som vores streaming-kunder bruger, og det har indflydelse på forsinkelsen. Der er mellem 6-7 sekunder til de omkring 38 sekunder på de værste. Størstedelen har omkring 20 sekunder. Lige nu kigger på særdeles spændende løsninger, der kan bringe forsinkelsen langt ned - men det er ikke en simpel opgave. TV 2's digitale udviklingsdirektør, Rahul Yadav: Vi gør selvfølgelig alt, hvad vi kan, for at minimere forsinkelsen, samtidig med at vi også skal tage hensyn til stabilitet og kvalitet. På streaming er der flere led, der forsinker signalet, og på en abonnementstjeneste som TV 2 PLAY er der også generelt flere led end på en åben tjeneste som DR TV – fx login, abonnement mm. Det er svært at sige præcist, hvor meget forsinkelse på signalet, brugerne kan opleve på TV 2 PLAY, fordi forbindelsen og udstyret også spiller en rolle.

Derfor er det også nogle ganske banale råd, du som VM-seer formentlig vil have godt af at gøre brug af, hvis du streamer i stedet for at se med via en antenneforbindelse, fortæller streamingekspert hos flatpanels.dk Rasmus Larsen til B.T.

»Jeg er ked af, at jeg ikke kan give bedre konkrete tips, men det handler nok først og fremmest om at slå notifikationerne fra og lukke vinduerne - og måske tage ørepropper i. For der er faktisk ikke meget, man som forbruger kan gøre ved forsinkelserne. Det ligger hos udbyderne og i teknologien,« siger Rasmus Larsen.

Derfor er løsningen ganske simpelt - hvis du vil undgå forsinkelser - at opsøge et TV-signal.

»Hvis du står og kan vælge, så undgår du forsinkelserne i forhold til andre seere i opgangen eller på tværs af gaden ved at se kampene gennem et TV-signal. Men går man mere op i at se kampene i højeste kvalitet, så skal man se med på streamingtjenesterne, hvor man så må æde forsinkelserne.«

»Brugeren kan primært gøre noget for at sikre sin streamingkvalitet- og stabilitet, og det ved at kable sine enheder eller forbedre sin wifi-forbindelse,« lyder vurderingen fra Rasmus Larsen, der har et par tips til at forbedre din internetforbindelse. Dem kan du læse i faktaboksen herunder.

Ved denne vinters slutrunde bliver der dog ikke noget med at vælge imellem DR TV eller TV 2 Play ved Danmarks kampe i den kommende slutrunde.

Sådan kan du selv optimere dit signal Rasmus Larsen fra flatpanels.dk kommer her med tre gode råd til, hvordan du kan forbedre dit signal. Hvis man bruger smart-tv, så sæt et netkabel i. Generelt er wifi mere ustabilt, og selv hvis man tænder for mikrobølgeovnen, så forstyrres signalet.

Hvis man insisterer på at bruge wifi, så brug et par hundrede kroner på at købe din egen router. Den, man får med fra sin internetudbyder, er ofte rigtig dårlig.

Hvis man kan få sin wifi-router tæt på sit tv, så er det en god idé, da signalet er bedst tæt ved routeren.

DR har nemlig rettighederne til at vise de to gruppekampe mod Tunesien og Australien, mens TV 2 viser gruppekampen mod Frankrig.

»Der er forsinkelse på streaming-signalet, fordi man vil undgå at have sort skærm. Signalet bliver sendt i en række små pakker med bidder af indhold, hvor man på enheden hos forbrugeren 'samler til bunke', så man kan vise et stabilt klip uden afbrydelser.«

»Forsinkelsen kunne godt elimineres ved at sige, at enheden skal vise pakkerne med indhold med det samme, de ankommer. Men så ved man ikke - på grund af internetforbindelsen - om man har de næste to sekunder. Hvis ikke, ender man med en sort skærm,« siger Rasmus Larsen.