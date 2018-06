Har Danmark transformeret sig fra Nordens brasilianere til Nordens italienere?

Det er spørgsmålet, der stilles både indenfor og udenfor landets grænser. Engang var det danske landshold kendt for offensiv og underholdende fodbold. Under dette VM regner kritikken ned over landsholdet for at spille kedeligt, defensivt og resultatorienteret.

Danskerne hjemme i stuerne har ikke været underholdt i de tre-rød hvide gruppekampe, og internationalt snakkes der nu om det danske landshold som et af slutrundens kedeligste. Trods en plads i 1/8-finalerne.

Åge Hareide vinker inden kampen mod Frankrig. Foto: PETER POWELL Vis mere Åge Hareide vinker inden kampen mod Frankrig. Foto: PETER POWELL

»Det kan jeg ikke tage mig af. Landsholdsfodbold er resultatorienteret. Det er det eneste, jeg tænker på. Det er ingen udviklingsarena. Det gælder om at udvikle sig gennem resultaterne. Og udvikle sig og lære at spille på resultater. Vi skal være mere kliniske,« fastslår landstræner Åge Hareide.

Det danske hold har scoret to mål i de første tre kampe under VM, og det offensive spil har ikke sprudlet. Det har det defensive tværtimod. Nu håber en af holdets forsvarende spillere, at angriberne kommer med.

»Vi får lidt kritik for at spille på den måde. Men i de 18 kampe, vi ikke har tabt, har vi ikke spillet sådan her hver gang. Jeg synes også, vi har leveret underholdende fodboldkampe. Det kan godt være det ikke er sket endnu til den her slutrunde – men forhåbentlig kommer det,« siger Andreas Christensen, der appellerer til de danske fans’ tålmodighed.

Åge Hareide inden kampen mod Australien. Foto: DAVID GRAY Vis mere Åge Hareide inden kampen mod Australien. Foto: DAVID GRAY

»De er svære at gøre glade. Men for os lige nu handler det om at få et resultat. Det håber jeg også, de kan forstå. Det er klart, at når de sætter sig ned foran skærmen er det meget sjovere at se en underholdende kamp. Det ville jeg også selv synes, men lige mod Frankrig var det nødvendigt med noget andet,« fastslår Chelsea-spilleren om nullerten mod Frankrig, der indløste en andenplads i gruppe C og en dertilhørende 1/8-finale mod Kroatien på søndag.

Noget andet inkluderede mod Frankrig en stor portion kynisme og intelligens. Danske landshold er færdige med at være naive og forsigtige. Nu skal resultaterne hjem – og dét for enhver pris.

»Præstationen handlede om én ting. Vi skulle have et point. Ja, vi behøvede et point. Vi ville gøre det selv, for vi kunne ikke sætte alt ind på, at Peru ville slå Australien. Så vi gjorde det selv. Det er ikke første gang i VM-historien, det er sket. Og det er heller ikke første gang, hold er blevet kritiseret for ikke at gøre noget. Men både Frankrig og Danmark gik tilfredsstillende videre og sparede energi,« siger Åge Hareide, der i løbet af Frankrig-kampen især bed mærke i én bestemt detalje.

»Da vi spillede mod Montenegro i Parken, havde Thomas Delaney muligheden for at sparke spilleren, der scorede, ned. Det gjorde Mathias ’Zanka’ Jørgensen i går. Det havde man ikke set hos en dansk landsholdsspiller i oktober 2016, men du ser det i juni 2018. Skal vi vinde fodboldkampe, skal vi være hårde mod os selv og hårde mod andre,« tordner landstræneren.

Landstræner Åge Hareide og co ankommer til Anapa Lufthavn. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Landstræner Åge Hareide og co ankommer til Anapa Lufthavn. Foto: Liselotte Sabroe

Han slår også tilbage på dem, der mener flot fodbold er de eneste vej frem. Og på de kritikere, der stiller spørgsmålstegn ved hans beslutning om ikke at gå efter sejren mod Frankrig.

»Hvem er det, der har vist smuk fodbold til VM? Og ved du, hvor hårdt international fodbold er blevet? Det handler om så lidt. Svenskerne blev hyldede, efter de tabte 2-1 til Tyskland, fordi de forsvarede sig. Det har noget med mentalitet at gøre. Folk ser forskelligt på ting, og så skriver en svensk kommentator, som jeg kender godt, at han synes det var synd, at Danmark spillede på den måde. Men vi ville gerne spille mod Kroatien, og i de sidste fem minutter vidste vi, Peru førte 1-0. Skulle vi kaste alle i angreb og tabe og 1-0? For så var det resultatet, der var blevet fokuseret på. Ikke at vi gennemførte kampen og gjorde det selv. Det har vi talt så meget med spillerne om. At vi skal gøre det selv og stole på os selv hele vejen,« siger Hareide, inden han afslutningsvis lover, at tingene bliver anderledes på søndag.

»Absolut. Vi kommer til at angribe Kroatien,« slutter landstræneren.

Om det udsagn står til troende får vi beviset på, når det danske landshold stiller op til 1/8-finale.