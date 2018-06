Undrede du dig også over, at det var Andreas Cornelius og ikke Kasper Dolberg, der blev skiftet ind mod Australien i stedet for Nicolai Jørgensen?

Andreas Cornelius har været skadet op til slutrunden og kom slet ikke ind i testkampene op til VM eller i den første kamp mod Peru, mens Kasper Dolberg senest afløste Nicolai Jørgensen mod Mexico i den sidste testkamp inden VM mod Mexico. Og viste gode takter i 45 minutter.

Men hvordan føler de hver især, at de står som andenudfordrer til angrebspladsen inden sidste gruppekamp mod Frankrig?

Andreas Cornlius fik godt 20 minutter mod Australien. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Andreas Cornlius fik godt 20 minutter mod Australien. Foto: Liselotte Sabroe

»Jeg er da helt sikkert tættere på - sammen med et par af de andre. Jeg ved sgu ikke, hvem der bliver brugt endnu. Det har vi ikke en idé om. Men det er jeg da,« siger Andreas Cornelius og tilføjer:

»Jeg kom ind mod Australien og havde fysikken og formen med, og jeg har ikke nogen reaktion på det dagen efter. Så jeg føler, at jeg er i god form, og jeg er klar til at spille 90 minutter, hvis det er det, der er planen. Jeg har ikke nogen småskavanker.«

På Kasper Dolbergs regnskab over VM står der stadig 0 minutter.

»Jeg har selvfølgelig ikke spillet endnu, men jeg synes indtil videre, at det stadig er en stor oplevelse. Så må vi se, hvad Frankrig-kampen bringer,« siger han og fortsætter:

Åge Hareide forklarer sine beslutninger mod Australien. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Åge Hareide forklarer sine beslutninger mod Australien. Foto: Liselotte Sabroe

»Jeg synes, at man skal være skuffet, hvis man ikke kommer ind. Men altså, så er det heller ikke værre. Jeg synes ikke, at jeg fortjener det mere end Corner, men nu blev det Corner i stedet for mig, der kom ind, og det må jeg bare finde mig i. Åge syntes, det var det, der var brug for i kampen i stedet for mig. Selvfølgelig ville jeg gerne være blevet skiftet ind, men det er der ikke noget at gøre ved. Vi må se, hvad der sker i næste kamp,« supplerer Ajax-angriberen, der forklarer, at han ikke har fået noget at vide, om han kun er med til VM for at lære.

»Jeg får ikke så meget at vide. Vi får alle at vide, at vi skal være klar, hvis de vil skifte os ind. Det er jeg også.«