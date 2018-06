Søndag bliver ikke en sjov dag i den danske landsholdslejr. Slet ikke.

For fire mand bliver det enden på drømmen om at komme med til VM. Åge Hareide har sin deadline mandag, hvor FIFA skal have listen med de 23 danske spillere, der skal til Rusland. Men søndag vil han altså give spillerne besked.

»Det er selvfølgelig en svær dag. Der er nogle, der bliver utroligt skuffede, og det er jo forståeligt. Men det er nu engang en del af gamet. Jeg er glad for, at jeg ikke skal træffe de beslutninger. De træninger, vi har haft, og den periode, der har været indtil nu, har været super. Folk har givet den gas og har gjort, hvad de kunne for at komme med til VM. Det er betryggende, men det bliver en glædens dag for nogle og en trist dag for andre. Det er en del af gamet,« siger landsholdsanfører Simon Kjær.

Hans plads er ikke i tvivl. Han udgik af 0-0-kampen mod Sverige med kramper ‘over det hele’, som han selv sagde det, men det er ikke noget, der bekymrer. Det gør derimod søndagen, hvor der skal gives beskeder til nogle af holdkammeraterne. Det er Åge Hareides og Jon Dahl Tomassons job. Og William Kvist har før været en del af sådan en dag.

»Det er ‘part of the game’. Jeg kan huske 2010, hvor vi kom hjem fra en kamp i Aalborg og pludselig skulle der bankes på døren hos nogle, der ikke skulle med. Sådan er livet som fodboldspiller. Vi er heldigvis vant til at blive siet fra og få positive eller negative overraskelser. Det er hårdt for dem, der ikke skal med, men det er en del af gamet,« siger William Kvist.

Simon Kjær og William Kvist er en del af landsholdets spillerråd, og Simon Kjær er som anfører helt i toppen af hierarkiet. Derfor kan han også komme til at få en rolle, hvis der er medspillere, som har brug for en snak efter fravælgelsen.

»Jeg er ikke klar over lige nu, hvordan folk får det at vide. Men selvfølgelig vil jeg prøve at hjælpe så meget som muligt, for der er ingen tvivl om, at det bliver en enorm skuffelse for nogle. Det er hårdt. Men der er ikke mange her, der ikke har mulighed for at nå en slutrunde igen, og hvis man får lidt et nederlag i sin karriere, så skal man også lære af det og kunne bruge det. Men det er ikke sjovt,« siger Simon Kjær.

Og godt nok bliver det en hård dage for fire mand. Men man skal ikke have ondt af spillerne, understreger William Kvist.

»Jeg synes ikke, man skal have ondt af det. Men jeg har respekt for, at folk har givet alt, hvad de kunne her. Og der har været et stort pres på hver enkelt. Så man skal ikke have ondt af nogle, men en stor respekt for, at det sgu alligevel er hårdt,« siger William Kvist.