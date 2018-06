Det danske fodboldlandshold spillede lørdag aften mere end 2.000 kilometer væk fra hjemmebanen Parken på Østerbro i København, og det er synd for Christian Eriksen og Co. For så fik de ikke lov til at opleve de vanvittige scener, som udspillede sig under og efter kampen, som Danmark vandt med 1-0 over Peru.

Allerede ved 16-tiden var Parkens græstæppe fyldt godt op med hovedsageligt unge mennesker, og det var hurtigt tydeligt, at alkohol var en stor - men ikke for stor - del af festen.

Ganske få kunne ikke styre branderten, og måtte hjælpes væk af de orangeklædte vagter, men hovedparten af de mere end 27.000 gæster nøjedes med at lade alkohol- og fodboldrusen komme til udtryk gennem en kollektiv fest, hvis lige sjældent - eller aldrig - er set i Parken tidligere.

Politiet bekræfter over for B.T., at københavnerne opførte sig ordentligt:

»Det eneste, jeg kan se i rapporten, er, at alt forløb fredeligt«, siger vagtchefen hos Københavns Politi.

Hvis man er blandt de 6.000 personer, som ifølge Københavns Politi blev afvist i døren, fordi Parken var proppet, skal man ikke se de videoer fra festen, som vi har samlet herunder. De gør det nemlig tydeligt for enhver, at stemningen var helt unik, da kampen blev fløjtet i gang kl. 18 og endte knap to timer siden med dansk drømmeresultat.

Finurligt nok føltes det som om, jublen var større, da Christian Cueva sendte sit straffespark en kilometer over mål, end da Yurary senere sendte bolden ind bag en forgæves sprællende Pedro Gallese i modsatte ende. Men begge situationer fremkaldte jubelscener i nationalarenanen, som ingen af de fremmødte vil glemme lige foreløbigt.

