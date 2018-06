Hannes Halldórsson blev den store helt for det islandske landshold, da han pillede et straffe fra Lionel Messi i 1-1 kampen mod mægtige Argentina. Og pragtpræstationen glæder Randers FCs sportsdirektør, Søren Pedersen.

»Vi er utrolig glade for, at han står så flot en kamp. Og det er da klart, at når han piller et straffespark fra verdens bedste fodboldspiller, så er det noget, der gør os stolte her i Randers,« fortæller sportsdirektøren til B.T.

VM er jo et kæmpe udstillingsvindue, hvor man tit ser, at klubber er efter dem, der har gjort det godt. Hvad tænker du om det?

»Vi er glade for Haldar, og han er glad for at være i Randers, men hvis der kommer nogle bud, så må vi se, om det er noget, vi kan finde ud af, siger Søren Pedersen, der selv så opgøret mellem Island og Argentina.

Her bliver Halldórsson Islands helt store helt. Foto: Rebecca Blackwell Vis mere Her bliver Halldórsson Islands helt store helt. Foto: Rebecca Blackwell

Forventer du, at der kommer bud på ham?

»Det ville da undre mig, hvis der ikke kom bud fra nogle klubber. Og hvis han fortsætter sådan her, som må vi jo kigge på det. Jeg har haft en samtale med ham inden VM, om at slutrunden selvfølgelig er en god mulighed for ham, og hvis der opstår noget, som giver mening for os begge, så vil vi helt sikkert kigge på det, siger Søren Pedersen.

Foto: PETER POWELL Vis mere Foto: PETER POWELL

34-årige Hannes Halldórsson blev efter opgøret mod Messi og co. kåret som Man of the Match. Og i et interview var det naturligvis derfor også en meget glad islænding, der så tilbage på opgøret og lige præcis dén redning.

»Det er en drøm, der går i opfyldelse for mig, at jeg reddede det straffespark. Specielt fordi det hjalp os til at få et point, der kan blive meget vigtigt for os, når vi skal forsøge at komme videre fra gruppen,« sagde Halldorsson ifølge FIFA.com og fortsætter.

»Jeg har gjort en masse hjemmearbejde og set på mange straffespark fra Messi. Jeg har også set tilbage på nogle af de straffespark, jeg har stået over for, så jeg kunne se, hvad han forventede af mig.«