Åge Hareide er ikke i tvivl om Danmarks VM-skæbne. Når kampen mod Frankrig er færdig tirsdag aften, jubler de danske spillere på plænen i Moskva.

»Ja, vi går videre. Det er det, vi arbejder for. Vi kunne have stået her med nul point, et point, to point, men vi sidder med fire. Og vi kunne også have haft seks. Det viser, at det er meget små forskelle i kampen, som er tætte. Svenskerne var vel 17 sekunder fra næsten at eliminere Tyskland. Det viser, hvor hårdt det bliver,« siger Åge Hareide.

Danmark har efter de to første gruppekampe fået voldsom kritik for selve spillet. Der er blevet sparket for mange lange bolde. Danmark har ikke haft bolden nok. Og individualisterne Christian Eriksen og Pione Sisto har ikke ramt niveau. Det har været nogle af kritikpunkterne.

Store grin under Danmarks pressemøde på Luzjniki Stadion i Moskva, da Kasper Schmeichel får spørgsmålet om han føler pres over hans far Peter Schmeichel var så stor en spiller. "Nej" svarede Kasper Schmeichel kort. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Store grin under Danmarks pressemøde på Luzjniki Stadion i Moskva, da Kasper Schmeichel får spørgsmålet om han føler pres over hans far Peter Schmeichel var så stor en spiller. "Nej" svarede Kasper Schmeichel kort. Foto: Liselotte Sabroe

Åge Hareide fokuserer dog fornuftigt nok på de positive ting inden kampen mod nogle af verdens allerdyreste ben. Knofedt skal slå bling-bling.

»Det bliver en hård kamp, men jeg har spillere, som har arbejdet sindssygt hårdt i de to første kampe. Det har ikke kørt for holdet spillemæssigt - det er vi alle enige om, men vi har arbejdet hårdt for at få pointene. Jeg tror, at arbejdsmoral og sammenhold, der gør os til et hold, vil være nok mod Frankrig til i hvert fald at sørge for, at vi går videre. Mere kan man næsten ikke forlange af drengene,« siger Åge Hareide.

Fakta Sådan kommer Danmark videre: Ved sejr over Frankrig vinder Danmark gruppe C og er videre til 1/8-finalerne som gruppevinder.

Ved uafgjort er Danmark videre videre til 1/8-finalerne som puljens toer, mens Frankrig vinder gruppen.

Ved nederlag skal Danmark håbe, at Australien ikke slår Peru i gruppens anden kamp. Gør de ikke det, er Danmark videre

Det kræver ikke alverden af Christian Eriksen og co. at forlænge turen rundt i det russiske. Eller. Det er trods alt en kamp mod nogle af klodens største prisskilte, men det er kollektivet hos Frankrig, der muligvis har haltet lidt indtil videre. Med en sejr er Danmark etter i gruppen, og med uafgjort ender Hareides tropper på en stensikker andenplads.

Det bliver der drømt om på spillerværelserne, når lyset slukkes aftenen inden braget.

»Hvis vi går videre, vil det være kæmpestort. Både for mig personligt og for hele landet. Jeg håber, vi kan gøre det, så vi er sikre på at få mindst en kamp mere,« siger Christian Eriksen, mens Kasper Schmeichel glæder sig over den situation, danskerne har spillet sig i.

Yussuf Yurary Poulsen, Thomas Delaney, Mathias ''Zanka'' Jørgensen og Jannik Vestergaard under Danmarks træning på Luzjniki Stadion i Moskva. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Yussuf Yurary Poulsen, Thomas Delaney, Mathias ''Zanka'' Jørgensen og Jannik Vestergaard under Danmarks træning på Luzjniki Stadion i Moskva. Foto: Liselotte Sabroe Andreas Cornelius, Pione Sisto, Lukas Lerager og Jens Stryger Larsen under Danmarks træning på Luzjniki Stadion i Moskva. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Andreas Cornelius, Pione Sisto, Lukas Lerager og Jens Stryger Larsen under Danmarks træning på Luzjniki Stadion i Moskva. Foto: Liselotte Sabroe

»Vi havde håbet på at være i en situation, hvor vi selv kunne afgøre det. Og det er vi. Jeg tror, at hvis vi før turneringen var blevet tilbudt fire point efter to kampe, havde vi nok taget den. Det giver os rigtig gode muligheder, og jeg synes, at det er en fin position, vi er i. Det kunne have været fedt, hvis vi havde vundet den sidste kamp og gjort det lidt nemmere for os selv, men så længe vi har skæbnen i egne hænder, er vi meget tilfredse,« siger Kasper Schmeichel.

Landstræner Åge Hareide og William Kvist under Danmarks træning på Luzjniki Stadion i Moskva. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Landstræner Åge Hareide og William Kvist under Danmarks træning på Luzjniki Stadion i Moskva. Foto: Liselotte Sabroe

Hvad skal Danmark så gøre for at gå videre? Gå efter sejren, eller forsøge at lukke franskmændene ned? Den har Åge Hareide styr på.

»Vi kan klare os med et point, men jeg tror, det er et dårligt udgangspunkt at gå ind i en kamp for at forsøge at få et point. Hvis du indstiller spillernes hoveder på, at det kan være nok, får du måske en passivitet ind i holdet, som ikke er god. Vi ved, at det kan være nok, og derfor kan organiseringen være noget anderledes end i en almindelig kamp,« siger landstræneren.