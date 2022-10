Lyt til artiklen

Den blå bil holder ikke længe på parkeringspladsen ved det femstjernede hotel i det centrale Doha.

Kort efter den er ankommet, og ejerne har hentet noget at drikke på en café overfor, bakker bilen tilbage, kører rundt på parkeringspladsen og ud. På den korte tur understreger den med al tydelighed et gigantisk problem.

For det, man ser kort efter, er beviset på, at noget er helt galt i den stenrige oliestat Qatar.

Den blå bil er nemlig ikke en hvilken som helst bil.

Det er en McLaren 720S.

Sådan en bil har en startpris på den gode side af to millioner kroner.

Prisen kan hurtigt løbe op i adskillige millioner ekstra.

Bilen er et bevis på, at eliten i Qatar, hvor VM i fodbold afholdes senere på året, har mange penge. Rigtig mange penge.

Og de er ikke bange for at bruge dem. Og vise det.

Men det helt åbenlyse problem for Qatar og de mange fodboldlandshold, som snart indtager ørkenstaten, viser sig lidt senere i videoen, da der panoreres.

Her ser man nemlig en hvid vogn, der kan ligne en skurvogn.

Den står på en byggeplads ved siden af det femstjernede hotel i det centrale Doha.

Ved den hvide skurvognslignende kasse står adskillige skikkelser.

Der er tale om migrantarbejdere, og skurvognen er en vandvogn.

Her kan migrantarbejderne i den intense varme i Doha, der kan nå på den høje side af 40 grader, få drikkevand.

Og – som man kan se på videoen – blive kølet ned.

Flere af migrantarbejderne stikker hovedet og store dele af kroppen ind under hanen for at blive gennemblødt med vand, så de kan holde til at arbejde i varmen.

Så Qatar kan nå at blive klar til det kommende VM.

De to mænd i den blå McLaren ænser ikke migrantarbejderne lige ved siden af dem.

Og her er den blå, milliondyre McLaren og de tørstige migrantarbejdere få meter væk nærmest det perfekte billede på det gigantiske problem og den skærende kontrast, som Qatar med sine stenrige statsborgere og letbetalte migrantarbejdere har over for resten af verden.

Olierige Qatar har bygget sit enorme prestigeprojekt ved sved, blod og døden af de dårligt betalte migrantarbejdere fra fattige lande.

Ellers har de to dele af Qatars samfund stort set intet til fælles.