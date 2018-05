I morgen er der præcist en måned til, at Christian Eriksen, Simon Kjær, Kasper Schmeichel går på banen i Saransk for at jagte de første VM-point mod Peru. Og strabadserne i Rusland kommer til at foregå i en spritny landsholdstrøje, som Hummel sender på gaden onsdag morgen.

Og det er en dansk VM-trøje, der i designet har hentet stor inspiration fra den danske livgarde, der som bekendt står på Amalienborg og passer på dronningen. Landsholdsspillerne skal dog ikke spille med store bjørneskindshuer, men trøjen indeholder det klassiske kryds på brystet, som kendetegner garderuniformen.

»Livgarden er et samlingspunkt med en stærk symbolik. På den ene side et klassisk billede på det lille fredelige kongedømme. På den anden side dybt professionelle soldater, der påtager sig vigtige opgaver rundt om i verden og altid skal fremstå som landets fremmeste ambassadører. Ambassadørrollen for Danmark har landsholdet og garden til fælles,« forklarer Hummel-direktør Allan Vad Nielsen i en pressemeddelelse.

Foto: Fra Hummel Foto: Fra Hummel

Foto: Fra Hummel Foto: Fra Hummel

Hvad synes du om den officielle danske VM-trøje?

Også den blå farve, man kender fra garderuniformens bukser, er repræsenteret i VM-trøjen - både i kraven og ærmekanten.

»De blå detaljer har været en del af de mest berømte danske landsholdstrøjer gennem tiden. Der var blåt på trøjen til EM i ’84, der var blåt på trøjen til VM i Mexico, og der var blåt på trøjen, da vi blev europamestre i 1992. Så på den måde er den blå farve også en lille påmindelse om nogle af de største øjeblikke i dansk fodbold,« forklarer Allan Vad Nielsen.

Foto: DBU Foto: DBU

Foto: DBU Foto: DBU

Foto: DBU Foto: DBU

Trøjen er i øvrigt skabt i samarbejde med landsholdets spillerråd, der består af Christian Eriksen, William Kvist, Kasper Schmeichel og Simon Kjær, der alle har givet deres input til deres 'drømmetrøje'.

»Hele vores tilgang til landsholdets store turneringer handler om at dele drømmen og om at dele fodbold i vores store fællesskab. Derfor er overskriften forud for sommerens store udfordringer ”Share the Dream”, og derfor skulle spillerne selvfølgelig også have chancen for at dele deres tanker og idéer om den ideelle landsholdstrøje,« lyder det fra Allan Vad Nielsen.

Foto: DBU Foto: DBU

Landsholdet tager for første gang den nye uniform i brug i VM-optaktskampen mod naboerne fra Sverige i Stockholm den 2. juni.