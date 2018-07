Den helt store fest i Frankrig er gået i gang, efter landet for anden gang i historien fik bevist, at de er de bedste i verden til at spille fodbold.

I VM-finalen i Rusland søndag aften slog franskmændene Kroatien med 4-2, og efterfølgende er jublen brudt løs i hjemlandet, hvor B.T.s chefredaktør, Michael Dyrby, befinder sig.

Foto: JEAN-PAUL PELISSIER

Helt præcist opholder han sig i havnebyen La Rochelle, og herfra har han sendt optagelsen i toppen af denne artikel. En optagelse, der viser en masse ellevilde franskmænd, som i glædesrus hopper i havnen med tøj på.

People watch the Russia 2018 World Cup final football match between France and Croatia in Perpignan on July 15, 2018. / AFP PHOTO / RAYMOND ROIG Foto: RAYMOND ROIG

