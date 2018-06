ØVERST I ARTIKLEN KAN DU SE DE DANSKE FANS VARME OP TIL OPGØRET MOD PERU I RUSLAND.

Nøøøøj! Sikke en nervepirrende fodboldkamp!

Lørdag aften var Danmark i aktion ved VM 2018 for første gang, og modstanderen hed Peru. Og mange danskere har nok siddet med nerverne uden på tøjet det meste af afftenen, for det var altså en dramatisk kamp, der bølgede frem og tilbage. Opgøret bød desværre også på en skade til William Kvist, der måtte bæres for banen efter at have fået et slag i maveregionen.

Yussuf Poulsen sørgede til gengæld for det dejlige mål til 1-0, der sikrede Danmark sejren.

Se alle billederne fra optakten og kampen her.

Christian Eriksen. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Christian Eriksen. Foto: Liselotte Sabroe

LÆS B.T.s DOM OVER DE DANSKE FODBOLDHERRER EFTER 1-0-SEJREN OVER PERU HER!

Yussuf Poulsen blev dagens helt store mand i skysovs, da han sørgede for scoringen til 1-0.

Yussuf Poulsen scorer til 1-0 for Danmark mod Peru. Foto: ERIK S. LESSER Vis mere Yussuf Poulsen scorer til 1-0 for Danmark mod Peru. Foto: ERIK S. LESSER

William Kvist havde en rigtig skidt dag på kontoret. Han måtte bæres fra banen efter cirka en halv times spilletid efter at have fået et slag i maveregionen. Hjerteskærende billeder viste, hvordan den danske landsholdsspiller måtte bæres fra banen på en båre.

William Kvist bliver skadet under kampen mellem Danmark-Peru. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere William Kvist bliver skadet under kampen mellem Danmark-Peru. Foto: Liselotte Sabroe

