Peter Schmeichel og de andre legender på Qatars tv-kanal BeIN Sports bliver udfordret på en helt særlig måde under VM.

Mediet har hele seks kanaler, som skal fyldes ud med op til 18 timers VM-fjernsyn hver dag.

Meget foregår direkte, og en stor del involverer arabiske-talende værter og så en række fodboldlegender, som ikke taler samme sprog.

Den tidligere topkeeper Peter Schmeichel har fået en del kritik for at stille op for Qatar-kanalen, men gennem VM har han deltaget i flere udsendelser.

New York Times har talt med ham om den usædvanlige sprog-udfordring, som han og de andre legender går igennem.

I reportagen fortæller han og oversætteren Lassaad Tounakti, at de har vanskeligheder med en talemåde, der ofte bliver brugt i England:

»Men kan han gøre det på en regnfuld aften i Stoke?«

I talemåden ligger der et spørgsmål om en spillers hårdhed, for fodboldklubben Stoke har netop den hårde spillestil som særligt kendetegn - i hvert fald i gamle dage.

Men hvordan forklarer man den slags, når det hele skal live-oversættes.

Schmeichel foreslår i spøg, at translatøren kan oversætte det til 'en varm onsdag i Mekka.'

Den danske keeper-legende mener, at det er et markant benspænd at skulle køre en studiesnak på den måde.

»Man foretrækker, at det ikke bliver oversat, for der kommer til at være lidt forsinkelse og det forstyrrer rytmen en smule,« siger han til mediet.

»Men det virker.«

Nu er der kun fire kampe tilbage ved VM i Qatar: To semifinaler, en finale og en bronzekamp.