At Danmark vandt den første VM-kamp med 1-0 over Peru lørdag aften, kan Åge Hareide i høj grad takke Kasper Schmeichel for.

For han stod intet mindre end en brandkamp mellem stængerne, hvor han leverede flere store redninger, og så havde han måske indflydelse på, at Peru brændte et straffespark.

Godt nok havde Kasper Schmeichel ikke handskerne på bolden. Faktisk langt fra, for Christian Cueva sparkede så langt over, at det ikke var nødvendigt, men Kasper Schmeichel afslører, at han da psykede skytten en smule, efter Peru fik tilkendt straffespark med hjælp fra VAR-systemet.

»Der er meget mere pres på ham. Det prøvede jeg også at minde ham om. Jeg sagde bare, nu skal du ikke brænde. Men jeg ved ikke, om han forstod mig. Det er også ligemeget. Han brændte, og det var rigtig godt for os. Det var vigtigt, vi ikke kom bagud, det havde været op ad bakke bagefter. Vi spiller ikke specielt godt i dag, men vi vinder alligevel, og det er tegnet på et rigtig godt hold, at vi stadig vinder,« siger Kasper Schmeichel til TV 2 Sport.

Danskeren kalder det brændte straffespark i slutningen af første halvleg for et 'wakeup-call'. For inden da havde Danmark ikke spillet særlig godt, og det holdt da også hårdt i resten af kampen. Derfor var det en yderst glad Kasper Schmeichel, der stillede op til interview.

»Jeg har det godt. Det er en dejlig følelse og meget, meget vigtigt vi vandt i dag. Det var en svær kamp, vi kom ikke så godt i gang,« siger Kasper Schmeichel til TV 2 Sport.

Også Christian Eriksen bed mærke i Kasper Schmeichels præstation i buret lørdag aften.

»Vi skal kun være glade for, at Schmeichel har nogle hemmelige tricks til åbenbart at sætte angriberne ud af spil,« siger Christian Eriksen til TV 2 Sport, og Tottenham-spilleren fortæller, at han da også har set de tricks før.

»Men jeg ved stadig ikke, hvad det er. Men det holder han nok også lidt for os selv, tror jeg,« siger Christian Eriksen.