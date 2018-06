Den danske landsholdsmålmand Kasper Schmeichel åbner nu op om de mange følelser, der gik igennem ham, da Leicester vandt det engelske mesterskab for to år siden.

Mens en stor del af Leicester-truppen var samlet hos Jamie Vardy for at se den nervepirrende kamp mellem Chelsea og Tottenham i 36. spillerunde, sad Kasper Schmeichel derhjemme med sin kone og parrets to børn.

Egentlig var hans plan ikke at tjekke hverken sin telefon eller tænde for fjernsynet, fordi han alligevel ikke kunne gøre noget i forhold til resultatet.

En plan, der dog gik i vasken i løbet af aftenen. Det fortæller landsholdsmålmanden til The Player's Tribune.

At vente på de sidste seks minutter var overstået var forfærdelige, ren og skær smerte Kasper Schmeichel

Dagen før havde Leicester spillet 1-1 mod Manchester United, og et pointtab til Tottenham ville gøre Kasper Schmeichel og co. til engelske mestre.

»Min familie vidste, det var stort. Min kone, mine børn og min svoger var der alle for at støtte mig. Men jeg var ét stort rod, og jeg ville ikke se kampen. Så vi tog ned i byen for at spise i stedet. Bare en dejlig middag. Stille. Fredfyldt. Ingen bekymringer. Selvfølgelig gjorde det bare tingene endnu værre. Jeg kan huske, min kone og min svoger syntes, det var så morsomt, men jeg var ikke i humør til sjov. Jeg var ikke godt selskab. Det endte med, at vi tog hjem tidligt, fordi jeg ikke kunne falde ned,« skriver Kasper Schmeichel om det, der endte med at blive en stor dag i hans liv.

Kasper Schmeichel og resten af Leicester-mandskabet kunne i 2016 løfte mesterskabspokalen. Foto: Darren Staples Vis mere Kasper Schmeichel og resten af Leicester-mandskabet kunne i 2016 løfte mesterskabspokalen. Foto: Darren Staples

Da de kom hjem, puttede han børnene for at få tankerne væk, men da hans kone kunne fortælle ham, at Tottenham førte 2-0, satte han sig ned i stuen med sin søn, der ikke ville sove, i den tro, at spændingen var taget ud af kampen.

Det var den som bekendt langt fra, og mens de sad i stuen, reducerede Chelsea, skriver Kasper Schmeichel, der gjorde sit bedste for ikke at reagere, da sønnen så småt var faldet i søvn på hans skød.

Men hans hjerte 'hamrede afsted'. Og da Chelsea pludselig udlignede, havde han svært ved at være i sin egen krop.

»Jeg nærmest hviskede og skreg til min kone 'tag ham. Bare tag ham. Åh gud', og jeg begynder at gå amok. At vente på de sidste seks minutter var overstået var forfærdeligt, ren og skær smerte. Men i stedet for at skyde, førte Willian et frispark ned til hjørnet, og de fløjtede af. Det var det. Jeg var så følelsesladet. Jeg tog mit hoved ned i hænderne, og jeg brød sammen i tårer,« skriver Kasper Schmeichel om øjeblikket, han havde ventet på 'i 25 år'.

Kasper Schmeichel er i disse dage i aktion ved VM i Rusland, hvor han stod en brandkamp mod Peru. Foto: MARCOS BRINDICCI Vis mere Kasper Schmeichel er i disse dage i aktion ved VM i Rusland, hvor han stod en brandkamp mod Peru. Foto: MARCOS BRINDICCI

Den 31-årige landsholdsmålmand fortæller desuden, hvordan hans telefon gik død for strøm den aften, fordi det væltede ind med så mange opkald og beskeder.

»Jeg havde vitterligt 88 mistede opkald, tror jeg? Og 260 beskeder eller deromkring? Jeg tog et skærmbillede af det dengang for at poste det, men det var noget i den dur. Det gik helt amok,« skriver Kasper Schmeichel.

Den danske landsholdskeeper har spillet for Leicester siden 2011, og mesterskabet i 2016 var klubbens første. Det blev vundet med 81 point, hvilket var ti mere end Arsenal opnåede på andenpladsen.

Tottenham blev nummer tre med 70 point.