I 2008 blev Peter Schmeichel optaget i Sportens Hall of Fame.

Og det er ikke en titel, han mister, trods det nyerhvervede job for den statsejede qatarske tv-station beIN Sports, hvor han skal dække den kommende VM-slutrunde.

Faktisk har det slet ikke været på tale at fratage Peter Schmeichel titlen.

»Det overvejer vi overhovedet ikke,« lyder meldingen fra Morten Mølholm Hansen, der er administrerende direktør i Danmarks Idrætsforbund.

Morten Mølholm Hansen, der er direktør for Danmarks Idrætsforbund, overvejer ikke at fratage Schmeichel titlen.

»Ligesom alle andre sportsudøvere er han kommet i Hall of Fame på baggrund af sine sportslige præstationer. Ikke på baggrund af, hvad han tager af job i lande, vi ikke bryder os om. De to ting blander vi ikke sammen,« siger han og fortsætter:

»Det er hans eget moralske dilemma, og det har ikke noget at gøre med, om han skal være i Hall of Fame, for det har han selvfølgelig gjort sig fuldt fortjent til i form af sin fantastiske sportslige karriere.«

Siden torsdag, hvor beIN annoncerede, at de havde hyret Peter Schmeichel som ekspert under den udskældte slutrunde i Qatar, har den tidligere landsholdsmålmand været i massiv modvind.

Tidligere har målmanden været ude i et lignende stormvejr, da han takkede ja til en tjans på russiske Russia Today i forbindelse med VM i 2018.



Alligevel mener Morten Mølholm Hansen ikke, at kritikken skal rettes mod Schmeichel som person.

»Jeg tror, man skal passe på med at udskamme enkeltpersoner, for de moralske valg, de tager. Jeg er meget mere interesseret i, at vi forholder os til det lidt mere strukturelt. At vi arbejder på at sørge for, at en slutrunde ikke tilfalder sådan et land. Det er jo ikke hans (Schmeichels, red.) ansvar. Det er vores, DBUs og det internationale fodboldforbunds ansvar. Spørgsmålet, om man skal sanktionere og boykotte lande, det er regeringers ansvar.«

»Så jeg synes, at vi skal passe på med at lægge al fokus mod enkeltpersoner, der tager job i lande, der er fuldt lovlige at tage job i.«

Så du synes ikke, at det er forkert?

»Det er jo ikke ulovligt. Jeg ville ikke have gjort det, men jeg er heller ikke sat i verden for at være moralsk dommer for, hvad Peter og andre sportsudøvere gør. Jeg synes, det er et rigtig dårligt land at afholde VM i. Det har vi jo givet udtryk for rigtig mange gange, men det er desværre besluttet, og derfor går vi også ind for, at det danske landshold deltager.«

»Vi synes ikke, at det er smart, at man reklamerer for landet, men vi går ikke ind og udskammer eller sanktionerer folk for det. Det synes jeg er ude af proportioner. Man kan godt have en holdning til, at man synes, det er forkert, men det er hans egen ret at vælge det.«

Hvert år udpeges et nyt medlem af Sportens Hall of Fame af bestyrelsen, som blandt andet består af Danmarks Idrætsforbund.

Prisen er blevet uddelt siden 1992, og er blandt andet blevet givet til Brian Laudrup, som også har været i vælten for at promovere Dubai i forbindelse med en kampagne for emiratet op til VM i Qatar.