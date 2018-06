Danmarks stensikre målmand Kasper Schmeichel var efter 0-0 kampen mod Frankrig glad og tilfreds.

»Det er en super fed fornemmelse. Det er en hård kamp, og vi havde en gameplan for at holde det rigtig solidt, ikke lukke mål ind, og så prøve at ramme dem på kontra. Det fungerede meget godt defensivt, men vi ramte ikke lige de kontraer, vi gerne ville. Det er, hvad vi på engelsk vil kalde et ‘professional job',« siger Kasper Schmeichel til DR umiddelbart efter kampen.

Vi skal bare score nogle flere mål. Kasper Schmeichel

Foto: Antonio Calanni Vis mere Foto: Antonio Calanni

Danmark holdt - på trods af et ny konstellation med Simon Kjær og Mathias 'Zanka' Jørgensen -Frankrig fra at score, men til gengæld var det også sparsomt med danske målchancer.

»Det fungerede super fedt (nyt midterforsvar, red.), og vi holder dem fra det meste. Jeg tror, de har en eller to chancer i hele kampen. Defensivt har vi stået sindssygt godt i meget lang tid,« siger Kasper Schmeichel.

Foto: MAXIM SHEMETOV Vis mere Foto: MAXIM SHEMETOV

Umiddelbart ligner det et opgør mod Kroatien, der med spillere som Luka Modric, Ivan Rakitic og Mario Mandzukic, der indtil videre har vist skræmmende styrke. Og her er opskriften fra den danske keeper klar.

»Det bliver en svær kamp, selvfølgelig. Meget svær kamp, men vi kom op imod et godt hold igen i dag, og vi har været solide. Vi skal bare score nogle flere mål,« siger Schmeichel.

Foto: ANTONIN THUILLIER Vis mere Foto: ANTONIN THUILLIER

Danmark spiller deres ottendedelsfinale søndag klokken 20.00.