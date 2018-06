Selvom kampen mod Mexico ikke tæller i nogen tabel, betyder den stadig meget for spillerne.

Det forsikrer det danske landsholds målmand Kasper Schmeichel, der dog også godt ved, at træningskampe er noget for sig.

»Jeg håber ikke, det bliver en sommerkamp. Selvfølgelig er det klart, det ikke er der, det tæller, og man skal ikke risikere at blive skadet,« siger Leicester-keeperen på et pressemøde fredag aften.

Han forsikrer dog, at ingen fra holdet har tænkt sig at tage den med ro lørdag aften, når mexicanerne besøger Brøndby Stadion. For der er meget på spil for truppen, siger målmanden.

»Ligeså snart man træder på banen, vil alle gøre, hvad de kan. Vi kæmper alle stadig om spilletid, så der er altid noget at spille for for den individuelle spiller,« siger Kasper Schmeichel om den test, som landsholdet står overfor.

Og der er en særlig ting, som danskerne også gerne vil holde fast i. I 14 kampe i træk er Danmark nemlig gået fra banen uden nederlag, og sådan skulle det gerne forblive.

»Det handler også om at bygge noget momentum op mod VM. Vi er ubesejret over en længere periode, og det vil vi gerne fortsætte med at være,« siger Kasper Schmeichel, der selv kan se frem til en prøve mod Mexico. For inden han ved slutrunden skal prøve at stoppe stjerner som Antoine Griezmann og Olivier Giroud, skal han lørdag aften stå overfor mexicanernes offensive stjerne Javier Hernandez – også kendt som Chicharito. Og selvom den danske keeper har prøvet det før, ser han frem til at gøre det igen.

»Han er en god spiller. Mange kender hans kvaliteter. Han har spillet i nogle store klubber i Europa, blandt andet Manchester United. Vi ser frem til det. Man vil altid gerne teste sig selv mod de gode spillere, og han er en af dem,« siger Kasper Schmeichel.