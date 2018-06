Kasper Schemichel har fået spørgsmålet igen og igen. Om sin far.

Og efter pressekonferencen før kampen mod Frankrig lagde han så et billede op på Instagram med et rimelig klart budskab. »Sådan ser man ud, når man for fjerde gang i træk bliver spurgt til sin far ved en VM-pressekonference,« skrev Kasper Schmeichel.

‪Your face when you get asked about your dad for the fourth time in a row at a World Cup press conference Et opslag delt af Kasper Schmeichel (@kasperschmeichel) den 25. Jun, 2018 kl. 9.01 PDT

Men han slap ikke. Heller ikke denne gang før ottendedelsfinalen mod Kroatien. En brasiliansk journalist fik kringlet det ind på sin helt egen måde.

Jeg ville have stillet dig et spørgsmål om din far, men så så jeg dit opslag på Instagram. Vil du fortælle, hvor irriterende det er at skulle igennem det igen og igen?

»Det er ikke irriterende. Jeg forventer bare mere af jer gutter. Det er selvfølgelig noget andet, når vi er til VM, og der er medier fra hele verden, som jeg ikke har talt med før. De danske journalister ved godt, hvad svaret vil være. Det er bare en del af det,« svarede Kasper Schmeichel.

Kasper Schmeichel, Frederik Rønnow og Jonas Lössl under træning i Anapa Foto: Liselotte Sabroe, Scanpix Ritzau Vis mere Kasper Schmeichel, Frederik Rønnow og Jonas Lössl under træning i Anapa Foto: Liselotte Sabroe, Scanpix Ritzau

Og igen fik det et grin med på vejen. Ligesom hans helt korte og kontante nej gjorde det sidst.

Men der var også ros til Kasper Schmeichel på pressemødet, hvor landstræner Åge Hareide og anfører Simon Kjær også var til stede. Det var anføreren, der sendte store roser af sted til målmanden.

»Jeg synes, Kasper har gjrot det udmærket - uden at rose ham for meget. Han har stor betydning for holdet på og uden for banen. Det kommer ikke som en overraskelse, at han har præsteret. Kasper er en top målmand, og det beviser han. Det er jeg glad for på både hans og vores vegne,« siger Simon Kjær.

Søndag er der også brug for en toppræstation af Kasper Schmeichel, hvis Danmark skal gøre sig forhåbninger om en kvartfinale. Her venter Kroatien nemlig som næste skridt på vejen ved VM.