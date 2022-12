Lyt til artiklen

Det startede lettere alvorligt. Men så tog pressemødet en drejning, der fik Memphis Depay til at knække sammen af grin.

For på torsdagens obligatoriske pressemøde blev Louis van Gaal spurgt til den kritik, der er kommet fra Angel Di Maria.

Argentineren har kaldt hollænderen for 'den dårligste træner', han har spillet under. Og her lagde Hollands landstræner ud med at understrege, at han anser Di Maria som en 'rigtig god fodboldspiller'.

Han forklarede herefter, hvordan der var nogle problemer i Manchester. Fodboldstjernen havde indbrud i sit hus, han havde nogle personlige problemer, og det var noget, der påvirkede ham.

»Det er en af de få spillere, der har sagt, at jeg er den værste træner. Jeg kan ikke lide, han har sagt det, det er en skam, men sådan er det desværre,« sagde van Gaal og understregede, at han som træner af og til står med store beslutninger.

De kan være svære, men de er nødvendige, og det var her, han vendte blikket mod Memphis Depay, der sad ved siden af ham. En spiller, der også på et tidspunkt var utilfreds med Louis van Gaal.

»Han spillede også for Manchester United, og nu kysser vi hinanden på munden. Sådan her,« sagde træneren, der kækt lænede sig ind mod spilleren, der med et smil løftede pegefingeren og sagde 'nej'.

Herefter kunne han slet ikke holde masken, han knækkede sammen af grin og lignede en mand, der umiddelbart ikke lige vidste, hvad han skulle gøre af sig selv.

Louis van Gaal (tv.) og Memphis Depay. Foto: ALBERTO PIZZOLI Vis mere Louis van Gaal (tv.) og Memphis Depay. Foto: ALBERTO PIZZOLI

Episoden landstræneren talte om var fra 2016. Her skulle Manchester United spille FA Cup-finale mod Crystal Palace, og til den kamp var Depay ikke engang med i truppen.

Noget, der tog hårdt på spilleren, som i dag er på god fod med sin landstræner.

»Folk griner nu (...). Men tro mig: En træner tager ikke de beslutninger uden grund. Det kan have været en forkert beslutning, men se hvordan vi arbejder sammen nu. Tingene er anderledes,« sagde han, inden han sluttede af med at joke videre:

»Han vil ikke kysse på munden. Men det er fint med mig,« lød det med et grin fra van Gaal, der sammen med resten af det hollandske landshold møder Argentina fredag aften.