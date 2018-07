Den mexicanske landstræner Juan Carlos Osorio er kommet i stormvejr hjemme i det fodboldgale land, efter historier i de her dage dukker frem om, at han skulle have inviteret både sin kone og unge elskerinde med til VM-skæbnekampen mod Brasilien.

For det endte med et 2-0-nederlag til Brasilien, og nu bliver landstræneren altså beskyldt for ikke at kunne koncentrere i en af Mexicos vigtigste fodboldkampe i årevis.

56-årige Juan Carlos Osorio skulle ifølge flere mexicanske aviser og ugeblade have inviteret ikke bare sin kone, som han har to børn med, men også sin 30-årige elskerinde Mariana Zacarías med til den store kamp. Og det er altså nu faldet en del mexicanere for brystet. I Mexico mener man nemlig, at landstræneren havde problemer med at koncentrere sig, da han havde rigeligt at tage sig til udenfor banen.

Her har han gennem to år angiveligt haft en affære med den 30-årige sportsjournalist Mariana Zacarías, som var i Rusland for at dække VM, men blev inviteret til Mexicos kamp af landstræner Juan Carlos Osorio, der altså selv kunne vælge hvilken ende af tribunen han ville kigge mod for at søge trøst efter nederlaget. For konen var også til stede.

Mexicos landstræner Juan Carlos Osorio undervejs i kampen mod Brasilien. Foto: EMMANUEL DUNAND Vis mere Mexicos landstræner Juan Carlos Osorio undervejs i kampen mod Brasilien. Foto: EMMANUEL DUNAND

Mariana Zacarías er 30 år gammel og tv-sportsjournalist, og hende og landstræneren skulle altså angiveligt have haft en affære i de seneste to år, mens Juan Carlos Osorio altså var gift med sin kone Juliet Osorio Ceballos. Konen, som dog ifølge mexicanske TV Notas skulle være bekendt med manden og Mariana Zacarías' forhold.

Mexico røg ud af VM efter ottendedelsfinalen med et 2-0-nederlag til Brasilien. De var ellers gået videre fra gruppen efter en meriterende 1-0-sejr over de tyske verdensmestre. Men det sluttede for Mexico og Juan Carlos Osorio i ottendedelsfinalen. Og nu er spørgsmålet, om det også slutter helt for den mexicanske landstræner.

