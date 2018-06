Det var oprindeligt ikke planen, at Tivoli skulle vise den uhyre vigtige ottendedelsfinale til VM mellem Danmark og Kroatien på søndag klokken 20.00. Men forlystelsesparken har trukket i trådene og er klar til at byde københavnerne velkommen til en stor folkefest på søndag.

Storskærmen sættes op foran Plænen i Tivoli, og ligesom til storskærmsarrangement til Danmark - Australien giver Tivoli gratis adgang til de første 10.000, der henter en billet på forlystelsesparkens hjemmeside.

Det bekræfter Tivoli over for B.T.

»Vi har fået rigtig mange henvendelser fra fodboldfans, der gerne vil have et sted at mødes for at se Danmarks VM kampe. Det er derfor superfedt, at det nu kan lade sig gøre. Fodbold fungerer bare allerbedst i selskab med andre fodboldfans. Søndag bliver en stor dag og vores råd til alle er at komme i god tid, så man kan sikre sig en god plads på Plænen eller bag Det store springvand, hvor vi også sætter en storskærm op,« siger Torben Plank, der er pressechef i Tivoli, i pressemeddelelsen.

Danmarks første to gruppekampe mod Peru og Australien blev vist foran store folkemængder i henholdsvis Telia Parken og Tivoli, men til den afgørende gruppekamp mod Frankrig havde ingen sørget for, at hovedstadens borgere for alvor kunne samles til et kæmpe storskærmsarrangement, som det ellers ved tidligere slutrunder har været traditionen.

Flere mindre steder som Nationalmuseet og BLOX havde sørget for storskærme, men kapiciteten betød samtidig, at der blandt andet var lange køer og kaoslignende tilstande til arrangementerne.

Derfor har de sociale medier i de seneste dage vrimlet med københavnerne, der har stillet sig uforstående over for, at der ikke var udsigt til en folkefest til en af de vigtigste landskampe i nyere tid. En folkefest, som Tivoli altså nu kommer til at stå for.