12. juni 2021 er en dato, som de færreste danskere vil glemme – og det gør B.T.s VM-kommentator heller ikke.

Det danske landshold åbnede sit EM på dansk grund mod Finland, men kort før pausen i kampen faldt Christian Eriksen til jorden. Godt 14.000 tilskuere så med i Parken, og det meste af Danmark fulgte med på skærmen.

Men blandt tilskuerne, 20 meter fra Eriksen på græsset, sad hans tidligere landsholdskollega Nicolai Jørgensen og så forfærdet med. Så forfærdet, at det til sidst blev for meget for den tidligere landsholdsangriber, der forlod stadion.

Det fortæller Nicolai Jørgensen, der ved dette VM er kommentator for B.T.

»Jeg sad på stadion lige ved siden af. Jeg tror, der var 20 meter derned. Det var simpelthen så ubehageligt og mærkeligt at opleve,« husker Nicolai Jørgensen og fortsætter:

»Først tænkte jeg, om han bare var faldet eller havde ondt. Men så så jeg pludselig, at alle begyndte at rejse sig op, og vi fandt ud af, det var noget lort.«

»Der kom læger ind, som jeg selv kender, og der var så mange mennesker omkring. Det blev for meget, så jeg rejste mig op og gik. Jeg blev skræmt. Jeg blev ked af det. Så jeg tog faktisk bare hjem. Det var fandeme hårdt at se.«

Jørgensen havde altså netop set sin ven og kollega gennem over ti år på diverse landshold i DBU kollapse for øjnene af hele Danmark.

Derfor var han rystet, da han vendte hjem til sin lejlighed – faktisk så meget, at det kun blev til få minutter af anden halvleg af kampen mod Finland.

»Jeg kunne ikke se meget af anden halvleg, og i timerne og dagene efter var det underligt. Jeg begyndte at blive lidt angst over, at sådan noget kunne ske for en selv,« fortæller Jørgensen, hvis tanker også var hos Eriksen.

»Det var mærkeligt for mig ikke at kunne komme i kontakt med ham, når jeg har kendt ham i så mange år. Jeg ville gerne se, at han var okay, men jeg kunne ikke rigtig få nogen fornemmelse af, hvad der var op og ned.«

»Efterfølgende skrev jeg med Zanka (Mathias 'Zanka' Jørgensen, red.), der forklarede, at han var okay. Og det gav noget ro.«

Siden kollapset er Christian Eriksen vendt tilbage til banen, og han har leveret på et forrygende niveau for både Brentford, Manchester United og for det danske landshold.

Det vækker stor glæde hos hans tidligere landsholdskollega.

»Det er et sindssygt comeback, han har lavet. Jeg er utrolig taknemmelig for, hvordan det er gået for ham nu. Jeg havde aldrig troet på, at det kunne ske. Han spiller jo bedre end nogensinde, og det har jeg kæmpe respekt for.«

Christian Eriksen og resten af Jørgensens tidligere landsholdskollegaer skal i aktion igen på lørdag, når Frankrig venter i en særdeles spændende VM-kamp, der kan få stor betydning for danskernes videre skæbne ved VM.

