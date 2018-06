Christian Eriksen, Åge Hareide og co. har endelig russisk jord under fødderne.

Det danske landshold landede mandag omkring kl. 17.10 lokal tid i den lille lufthavn i badebyen Anapa ved Sortehavet, og dermed er de danske landsholdsspillere nu trådt ind i de afgørende forberedelser til VM, inden slutrunden for Danmarks vedkommende sættes i gang lørdag med kampen mod Peru i Saransk.

De danske landsholdsstjerner nåede dog dårligt at ramme russisk jord med fødderne, før de blev ført direkte fra flyet og ind i deres spillerbus på landingsbanen. Bussen med det danske flag på siderne kørte fra lufthavnen direkte ud til Hotel Beton Brut, der, som navnet indikerer, er en kubisk betonklods placeret på toppen af en lille bjergtop lidt afsides fra de mange tivolier og badedyrsbutikker i byen. Det er her, landsholdet holder til mellem kampene i Saransk, Samara og Moskva.

Spillerne ankommer til Hotel Beton Brut, hvor det danske fodboldlandshold opholder sig under VM. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Og klokken 17.50 lokal tid trådte spillerne så ud af bussen og ind på det afspærrede hotelområde, hvor en mand med harmonika sammen med sangerinder klædt i russisk nationaldragt sang og spillede spillerne velkommen og for en stund skar igennem loungemusikken ved poolen på det firestjernede hotel.

Hotel Beton Brut, hvor det danske fodboldlandshold opholder sig under VM. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Christian Eriksen ankommer til Anapa Lufthavn med det danske fodbold landshold i Rusland. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe

Spillerne ankommer til Anapa Lufthavn med det danske fodbold landshold i Rusland. Foto: Liselotte Sabroe, Scanpix

Mandag aften bliver der også tid til at mærke det russiske græs, når danskerne for første gang træner i Anapa for lukkede døre, og derfra er det så hjem igen til basen - Beton Brut.

Fakta Danmarks VM-program Danmark-Peru, 16. juni i Saransk

16. juni i Saransk Danmark-Australien, 21. juni i Samara

21. juni i Samara Danmark-Frankrig, 26. juni i Moskva

Den russiske betonklods, der har forsøgt at sexe betonen op med magenta-farvede svalegange, bliver Danmarks hjem de næste uger. Og hvis vejret fortsætter, kan Åge Hareide se frem til at blive godt solbrændt. For der har mandag været høj sol og 28 grader i badebyen i det sydlige Rusland.

Så er spørgsmålet bare, hvor meget ro der bliver for de danske spillere på ferieresortet. For der kører altså musik fra morgen til aften for at underholde de betalende gæster, som også opholder sig på Beton Brut sammen med Simon Kjær, Pione Sisto og alle de andre.

Landstræner Åge Hareide og co. ankommer til Anapa Lufthavn med det danske fodbold landshold i Rusland. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe