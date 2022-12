Lyt til artiklen

En flad hånd bag hvert øre.

Det kan virke helt uskyldigt at fejre et mål, som Lionel Messi gjorde, da han bragte Argentina foran 2-0 mod Holland i VM-kvartfinalen i Qatar.

Men jubelscenen gemmer på en skjult betydning, der giver genlyd hjemme i Argentina.

Med hænderne bag ørerne nedstirrede Messi den hollandske bænk med landstræner Louis van Gaal, som flere af de argentinske stjerner har et anstrengt forhold til.

Lionel Messis opsigtsvækkende jubelscene i kampen mod Holland trækker overskrifter hjemme i Argentina. Foto: FRANCK FIFE Vis mere Lionel Messis opsigtsvækkende jubelscene i kampen mod Holland trækker overskrifter hjemme i Argentina. Foto: FRANCK FIFE

Jubelscenen, der i Argentina kaldes for 'Topo Gigio' efter en berømt dukke, trækker tråde 21 år tilbage til en kontrovers mellem to betydningsfulde personer i argentinsk fodboldhistorie.

Den dengang 23-årige Juan Román Riquelme, der senere blev en legende i argentinsk fodbold, var stjernespilleren på landets bedste fodboldhold, Boca Juniors.

Men han var stærkt utilfreds med klubbens daværende præsident, den senere præsident for Argentina Mauricio Macri, på grund af uenigheder om Riquelmes kontrakt.

Klubbens fans var på Riquelmes side, da de ikke ville finde sig i præsidentens behandling af klubbens stjernespiller, der i sidste ende skiftede til Barcelona.

Juan Román Riquelme gjorde jubelscenen berømt. Her fejrer han en scoring for Villarreal. Foto: JOSE JORDAN Vis mere Juan Román Riquelme gjorde jubelscenen berømt. Her fejrer han en scoring for Villarreal. Foto: JOSE JORDAN

Da Riquelme sænkede de evige lokalrivaler fra River Plate, kvitterede han med den nu berømte og berygtede jubelscene, mens han stirrede på Macri. Et tydeligt signal om hans utilfreds.

Men hvorfor lavede Lionel Messi så jubelscenen, da han scorede mod Holland?

Ifølge mediet Tribuna er der flere årsager, men alle har det tilfælles, at de handler om argentinernes forhold til Louis van Gaal.

Da netop Riquelme skiftede til Barcelona, var van Gaal træner for den spanske storklub. Hollænderen kaldte købet af argentineren for en politisk handel, og han endte med ofte at spille Riquelme ude af position, når han da overhovedet fik spilletid.

I sidste ende sparkede van Gaal Riquelme ud af klubben.

Historien gentog sig mange år senere i Manchester United, hvor van Gaals forhold til Ángel di María led samme skæbne.

Den nuværende Juventus-spiller har siden kaldt van Gaal for 'den dårligste manager, jeg har haft'.

Hollænderen har også tidligere kritiseret Messis spillestil, men fredag tog den argentinske troldmand revanche ved at sende Holland ud i VM-mørket efter en yderst dramatisk kamp, der først blev afgjort i en straffesparkskonkurrence.

Og så sendte Messi ellers sin stikpille til van Gaal.