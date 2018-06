Da Uruguay-stjerneangriberen Luis Suarez kom på tavlen med sit sejrsmål i VM-kampen mod Saudi-Arabien, fejrede han det med en helt særlig gestus for at markere en stor nyhed i sit privatliv.

Det giver måske sig selv, men FC Barcelona-angriberen 'afslørede' efter kampen, at jubelscenen, hvor han tog bolden ind under trøjen på maven og efterfølgende kyssede på bulen på maven symboliserer, at der er en ny mini-Suarez på vej.

Suarez' kone, Sofia, venter nemlig parrets tredje barn, som skulle være en dreng.

»Jeg jublede på denne måde, fordi jeg snart skal have mit tredje barn. Det bliver en dreng,« sagde Luis Suarez til uruguyansk tv efter kampen.

Suarez' mål, som sikrede Uruguay en 1-0-sejr og avancement til 1/8-finalen, var hans mål nummer 51 i sin landskamp nummer 100 for sydamerikanerne. Den 31-årige verdensstjerne har nu scoret i tre VM-slutrunder som den første uruguayaner.

Luis Suárez has confirmed that he and his wife are expecting their third child.



Congratulations, Lucho! pic.twitter.com/XfcbPor7nH — Warriors of Uruguay (@UruguayanHeroes) June 20, 2018

Et opslag delt af Sofía Balbi FC (@sofiabalbifc) den 1. Jan, 2018 kl. 8.13 PST

Luis Suarez - the first player to score at three different editions of the #WorldCup for @Uruguay! pic.twitter.com/B2xfSuZd47 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 20, 2018