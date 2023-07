Når Stine Ballisager vender hjem fra VM, går turen til USA. Nærmere bestemt Kansas.

Den brølstærke forsvarsspiller har nemlig skrevet under på en kontrakt med fodboldklubben Kansas City Current.

Dermed rykker hun væk fra norske Vålerenga, hvor hun har spillet i mere end fem år. Tiden var inde til at prøve noget nyt for Ballisager, der i januar blev kåret til årets danske kvindelige fodboldspiller.

»I år begyndte jeg at kunne mærke, at jeg havde lyst til at prøve noget andet. Det var egentlig ikke et fravalg af Vålerenga, men jeg følte, at jeg ville udfordre mig selv lidt mere i en ny liga – og komme ud af sin komfortzone igen,« fortæller hun til B.T.

Stine Ballisager skal flytte til USA efter VM-slutrunden. Foto: Ulrik Pedersen/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Stine Ballisager skal flytte til USA efter VM-slutrunden. Foto: Ulrik Pedersen/AP/Ritzau Scanpix

Heldigvis rykker hun ikke til Kansas helt alene. Kæresten skal nemlig med på rejsen.

»Han har fået orlov fra sit arbejde, så han flytter med mig. Så bliver det også en oplevelse for os begge at bo i USA og prøve det. Det er en kæmpe støtte, at han vil med,« siger hun.

Men før det hedder nyt land og ny klub, skal Stine Ballisager kæmpe for Danmark ved VM, der spilles i Australien og New Zealand.

Og selvom man har titlen som årets kvindelige fodboldspiller, tager man det ikke for givet at blive udtaget til den første VM-slutrunde for Danmark i 16 år.

»Jeg er faktisk altid nervøs for, om jeg bliver udtaget. Så jeg var glad, da det endelig blev officielt, og nu glæder jeg mig bare til at komme i gang.«

Ballisager og co. spiller lige nu sit første opgør ved VM. Den kamp kan du følge i live-bloggen lige HER.

Husk, at du kan følge alle Danmarks kampe på bt.dk.