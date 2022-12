Lyt til artiklen

Det var en overraskelse for de fleste, da Cristiano Ronaldo blev sat på bænken i Portugals kamp mod Schweiz tirsdag.

Og en overraskelse var det så sandelig også for Ronaldos søster Elma Aveiro, som tog bænkpladsen en anelse mere personligt.

Faktisk tog hun det så personligt, at hun lagde en story på sin Instagram-profil, hvor hun raser mod den portugisiske landstræner, Fernando Santos.

Hun beskylder blandt andet landstræneren for at ydmyge sin bror og skriver ligeledes, at hun ikke kan forstå, hvorfor 37-årige Ronaldo var sat på bænken i ottendedelsfinalen.

Ronaldo var bænket i tirsdagens ottendedelsfinale. Foto: SUHAIB SALEM Vis mere Ronaldo var bænket i tirsdagens ottendedelsfinale. Foto: SUHAIB SALEM

'Nej, Ronaldo er ikke evindelig. Nej, Ronaldo vil ikke spille for evigt. Desværre scorer han ikke mål nu, han er gammel, Portugal har ikke brug for Ronaldo,' skrev Elma Aveiro kort efter slutfløjt med et par sarkastiske emojier af to hænder, der klapper.

Hun kunne lige lykønske Portugal med den vigtige sejr, men derefter var der ikke meget ros tilbage.

'Alt, hvad han har gjort, er ikke vigtigt. Alt, hvad han har gjort, er blevet glemt. Nu beder de om tilgivelse, og de har ikke brug for ham,' skriver hun og fortsætter:

'Rui Santos, hvad vil han undskylde for? Nu kan vi fu***, hvem vi vil. Det er en skam at ydmyge en mand, der har givet så meget, men jeg vil se meget mere senere.'

Ronaldos søster Elma Aveiro (th.) er ikke just tilfreds med den portugisiske landstræner. Foto: ENNIO LEANZA Vis mere Ronaldos søster Elma Aveiro (th.) er ikke just tilfreds med den portugisiske landstræner. Foto: ENNIO LEANZA

Det er første gang, at Cristiano Ronaldo er blevet udeladt fra startelleveren i en knockoutkamp i en stor international turnering siden EM i 2008.

Fernando Santos forklarede, at der udelukkende var tale om taktiske årsager, men det havde Ronaldos søster tilsyneladende ikke meget tilovers for.

Hun kunne trods alt se sin bror komme på banen i det 74. minut, efter at hans afløser, Goncalo Ramos, havde nettet hele tre gange i kampen.

Portugal vandt kampen 6-1 og er nu klar til kvartfinalen mod Marokko.