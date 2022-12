Lyt til artiklen

Hun er rejst hele vejen til Qatar for at støtte sin kæreste.

Og derfor var Georgina Rodriguez bestemt ikke tilfreds med det, hun så tirsdag aften.

Her spillede Portugal mod Schweiz, men det der stjal store dele af opmærksomheden var, at superstjernen Cristiano Ronaldo startede på bænken – for første gang siden 2008.

'Tillykke til Portugal. Mens de 11 spillere sang nationalsang, var alles øjne rettet mod dig,' skriver Georgina Rodriguez i et opslag på Instagram.

Cristiano Ronaldo startede på bænken tirsdag aften.

Portugal vandt kampen med hele 6-1, men det var først med et kvarters tid igen, at Cristiano Ronaldo blev skiftet ind i opgøret.

'Det er en skam ikke at have fået lov til at nyde verdens bedste fodboldspiller i 90 minutter. De mange fans stoppede ikke med at spørge efter dig, de råbte dit navn. Må Gud og din kære ven Fernando (Santos, red.) fortsætte hånd i hånd og sende os til stjernerne endnu en aften,' skriver hun.

Allerede inden kampen var Ronaldo det store samtaleemne. For han har været i vælten for flere uheldige episoder. Fodboldstjernen, der de sidste 20 år har vundet store titler og er blevet kåret som 'verdens bedste' flere gange, var eksempelvis rasende, da han blev skiftet ud mod Sydkorea.

En reaktion, hans træner bestemt ikke var tilfreds med, da han genså tv-billederne

»Jeg var ikke glad for, hvad jeg så. Jeg var overhovedet ikke glad for, hvad jeg så. Derfra har vi taget hånd om det,« sagde Fernando Santos i den forbindelse om Ronaldo, der under VM også tidligere har påstået, at et mål, som Bruno Fernandes scorede mod Uruguay, var hans.

Generelt har de sidste måneder været turbulente for Cristiano Ronaldo. I et stort og opsigtsvækkende interview med Piers Morgan, lagde han ikke fingrene imellem hverken i forhold til Manchester United eller holdkammeraterne i klubben.

Interviewet førte til, at hans kontrakt med den engelske klub blev ophævet.

Portugal møder lørdag Marokko i VM-kvartfinalen, men om det bliver med Cristiano Ronaldo tilbage i startopstillingen, vil tiden vise.