Cristiano Ronaldo gad bestemt ikke høre på det.

Det lagde superstjernen ikke skjul på fredag aften, hvor Portugal mødte Sydkorea.

Her skulle Ronaldo skiftes ud, og en af modstanderne bad ham om at skynde sig og forlade banen hurtigt.

»Jeg bad ham holde sin kæft. Han har ikke nogen autoritet, han skal ikke sige sin mening. Han kunne skynde på mig, hvis han var dommer,« sagde portugiseren ifølge CNN efter kampen, som Portugal endte med at tabe med 1-2.

Cristiano Ronaldo slog dog også fast, at der 'ikke behøvede være en kontrovers', og at det der blev sagt på banen skulle blive derinde.

Cristiano Ronaldo var ikke tilfreds. Foto: KAI PFAFFENBACH Vis mere Cristiano Ronaldo var ikke tilfreds. Foto: KAI PFAFFENBACH

Også Portugals landstræner Fernando Santos bekræftede, at en spiller fra Sydkorea gik hen til Ronaldo under udskiftningen, og at det provokerede portugiseren.

»Han fornærmede ham og sagde han skulle gå væk. Derfor var han vred. Han var verbalt aggressiv, han talte engelsk til Cristiano, og Cristiano sagde: 'Måske havde han en dårlig dag'.«

Sydkorea scorede sejrsmålet i tillægstiden, og scoringen betød, at de spillede sig på andenpladsen i gruppen, hvilket betyder, at de er videre ved årets VM.

Samtidig betød det også, at Urugay måtte sige farvel til årets slutrunde, da de skulle have brugt et mål mere for videre avancement.