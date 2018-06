Spanien var foran 3-2, men med sit tredje mål i kampen udlignede Cristiano Ronaldo to minutter før tid.

Cristiano Ronaldo er manden, der skal sørge for portugisisk succes ved VM, og den 33-årige Real Madrid-stjerne levede helt op til forventningerne, da Portugal spillede 3-3 med Spanien i en fremragende kamp. Dette var første gang, at Spanien fik scoret et hattrick imod sig ved en VM-slutrunde, og samtidig den ældste spiller, der har klaret denne bedrift i VMs historie.

Anføreren scorede hele tre gange og afværgede et truende portugisisk nederlag, da han udlignede direkte på frispark to minutter før tid.

Foto: FRIEDEMANN VOGEL Vis mere Foto: FRIEDEMANN VOGEL

Spanien dominerede og lignede længe en vinder, men Ronaldos klasse trak portugiserne op, da det kneb, og de to storhold deler altså pointene i første runde.

Forinden var gået et hæsblæsende drama, hvor de to mandskaber skiftedes til at være i front, men det så ud til at tippe til Spaniens side, da Nacho på et brag af et skud bragte spanierne foran med 3-2 efter pausen.

Det var en af flere flotte scoringer i en målfest, der begyndte allerede efter fire minutter. I eget straffesparksfelt stak Nacho et ben ud, som Cristiano Ronaldo velvilligt faldt over.

Ronaldo bankede selv kuglen i mål fra pletten til portugisisk 1-0-føring og blev dermed den fjerde spiller, der har scoret i fire VM-slutrunder.

Foto: CARLOS BARRIA Vis mere Foto: CARLOS BARRIA

De erfarne spaniere blev dog ikke slået ud og udlignede midt i første halvleg efter en omdiskuteret situation med de to "bad boys" Pepe og Diego Costa i hovedrollerne.

Costa placerede en arm på Pepes kæbe i en nærkamp, og mens Pepe gik i græsset, dansede Atlético Madrid-bomberen rundt med en håndfuld modstandere, inden han sparkede bolden i mål med et fladt skud.

Foto: LUCY NICHOLSON Vis mere Foto: LUCY NICHOLSON

Inden pausen kom portugiserne foran på ny efter ukarakteristisk dårligt målmandsspil af David De Gea, der lod et dårligt placeret langskud fra Ronaldo smutte under sig.

Dermed var et defensivt indstillet Portugal-hold i en ønskeposition før anden halvleg, hvor Spanien var nødt til at satse for at komme tilbage i kampen.

Panikken nåede dog slet ikke at indfinde sig hos spanierne. Tværtimod slog de Portugal-spillerne groggy med to mål i løbet af tre minutter, inden stadionuret havde rundet en time.

Først satte Costa foden på Sergio Busquets hovedstødsaflevering, og kort efter bragte Nacho Spanien på 3-2, da han ramte bolden som en drøm og bragede bolden i mål via den ene stolpe.

Foto: NELSON ALMEIDA Vis mere Foto: NELSON ALMEIDA

Et træt Portugal-hold var i store problemer, men Ronaldo havde altså en enkelt genistreg mere i sig, og den gav portugiserne et point.

Portugals næste VM-opgave bliver Marokko 20. juni. Samme dag spiller Spanien mod Iran.

