Fra Moskva til Saransk og så videre til Samara. Claus Andersen har indtil nu cyklet 1700 kilometer gennem Rusland for at se Danmark spille.

Rusland er en gigantisk logistisk udfordring, når de danske roligans skal rejse mellem VM-byerne for at se de rød-hvide spillere erobre guldet. Danmark mødte Peru i Saransk 650 kilometer syd for Moskva, mens turen fra Saransk til stadion i Samara, hvor Danmark i dag møder Australien, er yderligere 450 kilometer østpå. Hør Claus Andersen fortælle om sin utrolige rejse igennem Rusland i videoen herover

Det er ikke noget, der skræmmer super-roliganen Claus Andersen

»Der er lidt langt, men ellers er det fint nok,« siger han.

Hvis Danmark går videre, cykler Claus Andersen også videre til knockoutkampene.