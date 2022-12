Lyt til artiklen

Da holdkammeraterne kastede sig i armene på hinanden efter sejren, valgte stjernen i stedet at finde forældrene på tribunen.

Achraf Hakimi blev helten i mere end en forstand, da han listigt loppede det afgørende straffespark i mål imod Spanien, som sendte Marokko i VM-kvartfinalen og spanierne ud af turneringen.

Den 24-årige PSG-spiller løb efter den historiske sejr over og fandt sin mor og far på tribunerne.

Her fangede fotograferne et rørende øjeblik, da Hakimi kyssede sin mor, der var et stort smil efter hendes søn kom over.

Achraf Hakimi celebrating with his mother after defeating Spain in the Round of 16 is everythingpic.twitter.com/XPiBNtHpNc — ESPN FC (@ESPNFC) December 6, 2022

Billedet af de to er efterfølgende gået viralt og er billedet på den glæde, som spillerne og fansene fra Marokko har udvist under slutrunden indtil nu.

Alene ovenstående tweet fra ESPN har i skrivende stund fået over 345.000 likes og retweetet over 26.000 gange.

Den bevægende scene havde da også en ekstra betydning, da Achraf Hakimis familie migrerede til Spanien, som Hakimi netop var med til at sende ud af VM i Qatar.

Hakimi blev født i Madrid og det har uden tvivl været et meget følelsesladet øjeblik for hele familien.

Mon ikke forældrene er at finde på tribunen på ny, når Marokko på Al Thumama Stadium i Doha spiller kvartfinale lørdag mod Portugal.