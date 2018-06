Den danske VM-spiller Jonas Knudsen fik sig noget af en overraskelse lørdag aften.

For efter Danmark sikrede sig den første sejr ved VM, tog Jonas Knudsen ikke med resten af danskerne hjem til Anapa. I stedet tog han med et privatfly, der stod og ventede på ham.

Et fly, der var blevet betalt af landsholdsspillerne som en barselsgave til Jonas Knudsen, så han kunne komme til Danmark. Det fortæller DBU til B.T.

Jonas Knudsen blev far til en lille pige lige efter, landsholdet var rejst til Rusland, da hans kone, Trine Bruun Jensen, fødte parrets første barn et par uger for tidligt.

1 year anniversary Et opslag delt af Jonas Knudsen (@jonasknudsen92) den 20. Maj, 2018 kl. 9.20 PDT

Egentlig lød meldingen fra DBU, at Jonas Knudsen ikke ville forlade VM-lejren for at se den lille ny, men det har han alligevel fået mulighed for nu.

DBU oplyser desuden til B.T., at det forventes, at Jonas Knudsen er tilbage i Anapa mandag.

Den 25-årige Ipswich-spiller er ikke den eneste i den danske VM-lejr, der er blevet far i juni måned. Også Christian Eriksen fik samme titel, da hans kæreste Sabrina Kvist Jensen fødte en lille søn den 4. juni.