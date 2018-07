Engang var de succesfulde sammen. De hed Oasis, og de kunne fylde selv de største festivalpladser i de største byer. De kunne få folk til at gro bakkenbarter og pandehår og gå i store parka-jakker i 35 grader og høj sol.

I dag hader de hinanden. Liam og Noel Gallagher. De to brødre, der stod forrest i britpop-gruppen. Liam Gallagher udnytter i hvert fald hver en mulighed for at sende en sviner af sted mod Noel, og denne gang handler det om VM og England.

For Noel Gallagher begik - ifølge Liam - den fejl at tale Englands VM-chancer ned. Det skete under en koncert, hvor Noel Gallagher blev irriteret på publikums fodboldsange. 'It's coming home' har været briternes favoritsang denne sommer og er blevet sunget med håbet om at tage VM-pokalen med hjem. Det gad Noel Gallagher ikke høre på.

»Seriøst, det er fucking sikkert, er det ikke. Det er det fucking ikke, og det ved I fucking godt, og jeg ved det,« sagde Noel Gallager ifølge engelske Metro.

Noel Gallagher her er ligesom sin bror Liam stor Manchester City-fan. Og her fejrer han Manchester Citys Premier League-guld i maj, selv om det ikke ser sådan ud. Foto: PHIL NOBLE

Og det fik altså brormand Liam Gallagher til tasterne efter Englands 2-1-nederlag til Kroatien i den forlængede spilletid i VM-semifinalen.

»Det England-hold var bibelsk, og det bedste, der kom ud af det her, er, at vi har en god manager. Gareth Southgate, du styrer,« skrev Liam Gallagher på Twitter, inden han vendte fra det positive til det mere mørke.

»Til alle de 'plastik-typer', der sagde, at det ikke ville komme hjem - de skulle skamme sig. Han havde ikke ret, og de havde ikke ret. De forheksede det, og de skulle skydes.«

Liam Gallagher stoppede dog ikke der. For hans store anke mod broderen har længe været, at han kun tænkte på pengene. Og dem har Noel Gallagher fået mange af som den primære sangskriver i Oasis, hvor Liam Gallagher mest af alt agerede forsanger. Derfor skulle brormand også denne gang lige have et dybt stød for sine penge.

»Tanken om at tage til den elendige lille lorts koncert og være tvunget til at sidde ned og lytte til ham den pengefikserede og høre ham sige: “Hvad sagde jeg?”. Ewwww,« skriver Liam Gallagher.

Ja, Oasis findes ikke mere, og det er nok en meget god idé. Men både Liam Gallagher og Noel Gallagher har begge fin succes med at turnere med musik.