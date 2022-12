Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Et par dansetrin har fået fodboldverdenen til at koge.

For mens de brasilianske verdensstjerner mandag aften kørte rundt med Sydkorea ved VM, var der også godt gang i koreografien nede på banen.

Hver gang Neymar og co. bankede en bold i kassen, blev det hele nemlig efterfulgt af en fællesdans hos flere af brasilianerne.

Noget, der efterfølgende fik den irske ITV-ekspert Roy Keane til at rase over Brasiliens måde at fejre målene på.

De brasilianske stjerner dansede ved hvert mål, og det gjorde ikke ligefrem Roy Keane begejstret. Foto: ANNEGRET HILSE Vis mere De brasilianske stjerner dansede ved hvert mål, og det gjorde ikke ligefrem Roy Keane begejstret. Foto: ANNEGRET HILSE

Han kalder det blandt andet for »respektløst«, at Brasiliens træner, Tite, var en del af 'de forbudte sambatrin'.

Men nu svarer sydamerikanernes træner så igen på fodboldlegendens hårde ord.

»Jeg vidste, at jeg skulle passe på, for der er mennesker, der er onde, og som siger, at det er respektløst. Derfor sagde jeg, at vi skulle skjule det, for der er altid tv-kameraer. Jeg ville ikke have, at det skulle misforstås,« sagde Tite på det efterfølgende pressemøde og fortsatte:

»Det er for at vise glæde for holdet, målene og resultatet. Det er ikke, fordi vi ikke respekterer modstanderen. Vi kunne bare ikke skjule det. Vi prøvede, men vi kunne ikke.«

Brasilien vandt mandag aften med 4-1 over Sydkorea ved VM-slutrunden i Qatar.

Med sejren er Tites mandskab videre til kvartfinalen, hvor der venter et opgør mod Kroatien.