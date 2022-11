Lyt til artiklen

Brian Laudrup skulle have været tonet frem på TV 2, når VM løber af stablen.

Men sådan bliver det som bekendt ikke, da landsholdslegenden blev vraget af kanalen efter at have promoveret Dubai i en omdiskuteret kampagne.

Det betyder, at Brian Laudrup ikke vil være at finde side om side med Kenneth Perez, Mads Junker og de andre TV 2-navne, når VM går i gang lige om lidt.

»Jeg kendte ham ikke, inden vi startede samtidig på TV 2. Men jeg synes, det er ærgerligt. Jeg havde et super godt samarbejde med ham,« forklarer Kenneth Perez til B.T.

»Hans viden omkring spillet var god, og så synes jeg, han var god til at fortælle.«

Brian Laudrup nåede kun ganske få måneder som ekspert på TV 2. Han skiftede til kanalen i april efter adskillige år hos Discovery, hvor han også var kendt fra landsholdsdækningen.

»Jeg kan forstå, at han var blevet mere løs og havde lidt flere meninger. Før var Laudrup-familien nærmest kongelig, hvor man ikke havde så skarpe meninger. Men jeg synes, han var rigtig fin til det.«

»Det er ærgerligt, at han laver en svipser i forhold til reglerne på TV 2. Det er et betændt tema,« siger Kenneth Perez, der er mangeårig ekspert på hollandsk tv.

TV 2 tog konsekvensen ved at afbryde samarbejdet med Brian Laudrup og erstattede ham blandt andet med David Nielsen og Troels Bech og rykkede Jonas Hebo ind som en del af landsholdsdækningen.

