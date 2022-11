Lyt til artiklen

TV 2-journalisten Rasmus Tantholdt blev tirsdag aften kortvarigt tilbageholdt af politiet i Qatar for at filme iranere, der blev angrebet – og det er ikke gået ubemærket hen.

Han berettede om situationen gennem sin Twitter-profil, og siden er det væltet ind med kommentarer, likes og delinger.

Knap 5000 delinger er det blevet til, mens 15.000 har sendt tilkendegivelser hans vej, hvilket fremgår af Twitter-profilen tidligt onsdag.

Og endelig er hændelsen også nået udlandet, hvor flere skriver om Tantholdt.

TV2 journalist Rasmus Tantholdt says he was detained by Qatari police "for filming Iranians who [were] attacked by pro government Iranians." He was asked to delete his pictures but refused, after which he was released — BNO News Live (@BNODesk) November 29, 2022

Dagbladet i Norge, BNO News i Holland, britiske Independent og Libre i Grækenland beretter alle om hændelsen.

På Twitter vælter det også ind med kommentarer fra hele verden, der fulgte med og hylder Tantholdt.

Over for B.T. forklarede han tirsdag aften, at tingene eskalerede meget pludseligt:

»Efter at vi ikke længere er live igennem, sker der noget, og jeg filmer det. Der er nogle, som står og skriger og kommer i tumult. Nogle iranere bliver angrebet af andre iranere, da de skulle til at være med på italiensk tv,« sagde Rasmus Tantholdt til B.T. og fortsatte:

»De var mod præstestyret og blev angrebet af nogen for det. Det var blandt andet en familie med to grædende børn og to voksne. Jeg filmer alt det her, og går med dem ind under stadion, og så kommer politiet og begynder at fortælle, at jeg skal stoppe og at jeg ikke må filme.«

Det var herefter, at Tantholdt blev tilbageholdt:

»Det har jeg dog ret til (at filme, red.). Så kommer der en højt rangeret betjent og siger det samme, men jeg vil ikke stoppe. Jeg vil gerne forlade stedet, men det må jeg heller ikke. Jeg har ikke gjort noget ulovligt. Men det siger de, at jeg har.«

Efter knap 10 minutter bag et hegn, fik han lov til at forlade stedet.

På Twitter får Tantholdt også flere kommentarer fra iranere, der sender en tak til TV 2-journalisten for at kæmpe deres kamp.