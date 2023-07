VM i fodbold er i fuld gang, og det samme er frustrationerne.

Ikke kun frustrationer over nederlag, men også over de svimlende madpriser ved slutrunden, der afholdes i Australien og New Zealand.

På Twitter har en bruger delt et billede af madudvalget ved et af de mange stadions. Se billedet nederst i artiklen.

'En spand med kylling til 44 bucks (dollar, red.). Skandaløst,' skriver han.

Men spanden til knap 200 danske kroner, er ikke den eneste dyre bestilling på kortet. Tværtimod.

På billedet ses også priser på blandt andet 57 og 65,50 dollar for en såkaldt 'The Snack Pack' og 'The Chook Pack - svarende til henholdsvis 258 og 296 kroner.

Derudover koster kyllingevinger 95 kroner. Og de høje priser har fået flere brugere til tasterne.

'Du finder ikke sådan nogle priser på noget andet stadion i verden. Kun i Australien. Det er en joke,' skriver en bruger blandt andet, mens en anden stikker til arrangøren med kommentaren: 'InFIFAlation.'

'Jeg kan godt lide kylling, men ikke inflation,' skriver en tredje.

'Hvis du betaler nogen af de priser, har du brug for hjælp,' lyder det fra en fjerde bruger.

De danske kvinder er også med ved slutrunden, og du kan naturligvis følge alle kampene live lige her på bt.dk.