McDonald's har lanceret intet mindre end en Qatar-burger.

Navnet er McCatar, og burgeren har skabt stærke reaktioner på sociale medier rundt om i verden.

Det skriver Dagbladet.

Den verdensberømte fastfoodkæde er som så ofte før sponsor for en stor fodboldslutrunde, denne gang VM-slutrunden i Qatar, men alligevel er den nye burger indtil videre kun blevet lanceret i Brasilien.

Sådan ser den nye Qatar-burger ud. Foto: McDonalds

I Qatar-burgeren er en af ingredienserne blandt andet en såkaldt 'arabiske sauce'. Derudover består burgeren af en briochebolle, oksekød, ristede løg, tomat og emmentalerost.

'McDonald's i Brasilien introducerer McCatar (McQatar) til VM. Det bliver spændende at se, hvilke markeder de vil prøve burgeren af på. Sandsynligvis ikke i Skandinavien? Vil den måske hedde VM-burgeren et andet sted?' skriver Tariq Panja, der er en anerkendt sportsjournalist på The New York Times, på Twitter og fortsætter:

'Modstanden mod VM i Qatar er meget forskellig fra land til land. I Sydamerika er man ikke så kritisk som i Europa eller Nordamerika. Jeg har heller ikke mærket meget modstand i Asien eller Afrika.'

'Det her er en nødsituation. Vi skal finde ud af, hvad der foregår og forstå konsekvenserne af McCatar,' skriver en anden Twitter-bruger blandt andet.

'Du bliver stenet til døde af McCatar, hvis du er homoseksuel,' skriver en tredje.

Den ekstremt omdiskuterede VM-slutrunde i ørkenstaten starter 20. november.

Danmarks kampe spilles 22. november mod Tunesien, 26. november mod Frankrig og 30. november mod Australien.