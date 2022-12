Lyt til artiklen

Marokkos Achraf Hakimi var rasende på FIFA-præsident Gianni Infantino efter VM-bronzekampen lørdag aften.

Kroatien vandt med 2-1 i et opgør, hvor Marokko-spillerne gentagne gange var stærkt utilfredse med den qatarske dommer Abdulrahman Al-Jassim.

Achraf Hakimi var så vred over beslutningen om, at det var den noget urutinerede dommer fra værtslandet, der styrede slagets, at Hakimi valgte at konfrontere Infantino efter kampen.

»Det er anden kamp i træk, du laver det her mod os. Hvad er der galt med dig?« lød det fra en meget højrøstet Hakimi til FIFA-præsidenten i spillertunnelen ifølge en reporter fra svenske SVT.

Gianni Infantino var en særdeles upopulær skikkelse med marrokanske øjne før, under og efter bronzekampen. Foto: Georgi Licovski Vis mere Gianni Infantino var en særdeles upopulær skikkelse med marrokanske øjne før, under og efter bronzekampen. Foto: Georgi Licovski

De marokkanske spillere følte sig nemlig også snydt i semifinalen mod Frankrig efter hvad de mente var flere tvivlsomme dommerkendelser.

Reporteren forsøgte angiveligt at tage et billede af episoden, men fik hurtigt besked på at slette det.

Under medaljeceremonien udtrykte de tilbageværende marokkanske fans på Khalifa International Stadium i Doha deres utilfredshed med Infantino ved at buhe af præsidenten, når han var i fokus under medaljeceremonien.

Kroatien vandt bronzekampen efter to drømmemål. Marokko har ellers imponeret stort gennem hele slutrunden, men må nu rejse hjem uden en medalje i bagagen.

Achraf Hakimi var flere gange rasende på kampens dommer, Abdulrahman Al-Jassim. Foto: PAUL ELLIS Vis mere Achraf Hakimi var flere gange rasende på kampens dommer, Abdulrahman Al-Jassim. Foto: PAUL ELLIS

I stedet kan de trøste sig med, at de var det første afrikanske hold, der nåede en semifinale ved verdensmesterskaberne i fodbold.