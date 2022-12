Lyt til artiklen

Organisationen Danske Medier har gennemset de tv-klip, hvor TV 2-journalisten Rasmus Tantholdt bliver tilbageholdt i Qatar. Og hos organisationen begriber man ikke, hvad man ser.

Det siger Mads Brandstrup, administrerende direktør i Danske Medier, til B.T.

»Det er stærkt deprimerende. Det her viser igen, på skandaløs vis, at Qatar er det helt forkerte valg, når det kommer til at afholde VM.«

»De er ikke i stand til at sikre basale rettigheder. Det gælder menneskerettigheder, og det gælder også rettigheder for den frie presse. Det er, som om skandalerne står i kø.«

Rasmus Tantholdt. Foto: Mathias Eis Vis mere Rasmus Tantholdt. Foto: Mathias Eis

TV 2s journalist Rasmus Tantholdt blev tirsdag aften tilbageholdt af politibetjente i Qatar.

Han og hans fotograf var i færd med at filme iranere, der blev angrebet. Men det måtte han ikke ifølge politiet, hvorefter situationen eskalerede. De blev tilbageholdt og fik lov til at forlade stedet ti minutter senere.

Mads Brandstrup og hans kolleger i World Association of News Publishers har gentagene gange forsøgt at gøre FIFA opmærksom på problemerne for den frie presse, siger han.

Men lige lidt hjælper det.

»Pilen peger uden tvivl på FIFA. Det er ubegribeligt, at de ikke ønsker at sikre ordentlige arbejdsvilkår. Vi bliver mødt med larmende tavshed, og det er dybt problematisk.«

»Vi vil gentage kontakten oven på hændelsen i går. Man kan jo kun frygte for, hvor ekstremt det kan blive, og hvad der sker næste gang.«

Af frygt for, hvad der kan ske næste gang, er det så nok blot at gentage en kontakt til FIFA?

»Vi har ikke andre muligheder. Vi er magtesløse. Det er en organisation uden form for demokratisk kontrol, og de er upåvirket af kritikken. Men vi kommer til at tage en diskussion efterfølgende for at sikre, at noget lignende aldrig skal finde sted igen.«

»Så kunne medierne vælge at forlade Qatar. Men det synes vi jo heller ikke. Det ville være at svigte fodboldfans, og eftersom det er i Qatar, tingene sker, kræver det tilstedeværelse.«

Det er anden gang, at Rasmus Tantholdt kommer i diskussion med myndighederne i Qatar.

Første gang blev han nægtet at filme fra en offentlig gade, samtidig med at han blev truet med at få kameraterne smadret. Qatar undskyldte efterfølgende til Tantholdt.