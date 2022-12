Lyt til artiklen

De fleste af de argentinske spilleres koner og børn måtte natten til torsdag skifte hotel i Qatar.

Det skyldes, at det hotel, de boede på, var ude for et omfattende strømsvigt, skriver Daily Mail.

Enkelte valgte at blive, men langt de fleste søgte nye hotelrammer, mens mørket stod på.

Angiveligt følte konerne sig ikke trygge under de rammer, der pludselig opstod.

Argentinas spillere fejrer VM-finalen. Foto: JUAN MABROMATA

Spillerkonerne og resten af familierne har været i Qatar under hele slutrunden.

Og det bliver de ved med indtil søndag, hvor Argentina møder Frankrig i VM-finalen. Nu på et andet femstjernet hotel i Doha.

Det er ikke første gang, at spillerkoner vælger at søge nye rammer under deres ophold i Qatar, fordi de har været utilfredse med forholdene.

Også de engelske koner forlod det luksuriøse krydstogtskib, de ellers boede på under VM indtil for ti dage siden.

Det var The Telegraph, som i første omgang kunne berette, at spillerkonerne og andre familiemedlemmer ikke måtte blive testet for corona på MSC World Europa. Ifølge mediet opstod der således en 'sundhedsmæssig bekymring', forlød det.

Flere af konerne har udtrykt, at de følte sig isoleret på krydstogtskibet, ligesom kontakten og opkald til de engelske spillere ikke var optimale fra skibet, MSC Europa.